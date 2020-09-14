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    武漢肺炎》首爾再度延長10人以上集會禁令 直至10月11日

    南韓首爾宣布，因應武漢肺炎疫情，市政府將2度延長10人以上的集會禁令，直到10月11日。（歐新社）

    南韓首爾宣布，因應武漢肺炎疫情，市政府將2度延長10人以上的集會禁令，直到10月11日。（歐新社）

    2020/09/14 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾代理市長徐正協今日（14日）宣布，因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，市政府將再度延長10人以上的集會禁令，直至10月11日。

    根據《韓聯社》報導，光化門廣場集會早前爆發大規模感染，疫情蔓延至全國各地，迫使首爾市政府決議，從8月21日起禁止10人以上的集會，其後由於疫情依然嚴峻，市政府又將禁令延長至9月13日。今日，首爾市政府2度延長禁令，至到10月11日。

    除以之外，室內50人和室外100人以上的活動依然被禁止；體育賽事要以無觀眾的形式進行；夜店等11種高風險商家繼續暫停營業；限制到校人數的措施依然有效；教會不能舉行實體活動。

    南韓今日新增109例確診病例，累計2萬2285萬例。在新增病例中，有98例集中在首都圈地區，分別是首爾市41例、京畿道30例、仁川市10例。此外，延世大學塞布蘭斯醫院（Severance Hospital）爆發的群聚感染增至29例，也有一些零星的群聚感染在增加中。

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