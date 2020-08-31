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    武漢肺炎》南韓再增248確診 專家︰判斷疫情趨緩還太早

    醫護人員提取曾確診但康復者的血漿，用以治療新感染武漢肺炎的病患。（歐新社）

    醫護人員提取曾確診但康復者的血漿，用以治療新感染武漢肺炎的病患。（歐新社）

    2020-08-31 16:47:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，截至31日零時，單日新增248例確診。雖連續2日新增確診人數低於300人，但專家表示，患者已擴至全國各地，且17日至30日新增的4381例病例中有21.5%感染途徑不明，專家認為，現在判斷病例擴散速度趨緩還為時過早。

    綜合韓媒報導，截至31日零時，單日新增248例確診中有238例為本土病例，主要仍集中在首都圈，分別為首爾市91例、京畿道79例、仁川市13例，剩餘55例病例四散全國。而被認為是此波疫情源頭的首爾城北區「愛第一教會」，截至今日零時已累計1035例相關病例，該教會15日發起的光化門集會相關病例也達369例。

    這是自南韓疫情出現反彈後，連續2日新增病例少於300例，但專家認為，日常生活中的傳播渠道猶存，現在判斷病例擴散速度趨緩還為時過早，再加上疫情正由首都圈發酵擴至全國各地，自17日至30日新增的4381例病例中有21.5%感染途徑不明，疫情恐進一步擴散。

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