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    稱《BBC》資深編輯誤解中國 胡錫進趁勢宣傳「大外宣」

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國人民應能了解到「對外講述一個真實的中國是多麼任重道遠」。（彭博）

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，中國人民應能了解到「對外講述一個真實的中國是多麼任重道遠」。（彭博）

    2020/09/18 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日批評，自1988年即任英媒《BBC》國際事務編輯至今的記者辛普森（John Simpson），與中國在國際事務的認知上有嚴重的分歧。對此，胡錫進表示，中國人民應能藉此了解到「對外講述一個真實的中國是多麼任重道遠」。

    胡錫進今日在微博 發文表示，他昨晚接受《BBC》資深記者辛普森的視訊採訪。其中，辛普森詢問胡錫進，儘管國際將台灣視為一個獨立的主權國家，但中國官員絲毫不排除武力侵犯台灣的可能，並問胡錫進，中國是否真的會以殘暴武力侵犯一個主權國家？

    對此，胡錫進先是反駁辛普森的說法，辯稱台灣不是一個主權獨立的國家，而僅是中國尚未實現統一的「割據政權」。倘若台灣與美國等國家建立起只有國家才有的實質性關係，那麼中國解放軍一定會採取軍事行動解放台灣。

    辛普森再指出，外界看來，中國像是霸凌者，以經濟勢力施壓、脅迫其他國家配合中國。對此，胡錫進辯稱，中國的不滿都僅僅是中國在受到冒犯時所採取的一些「必要行動」，比如任何一個國家領導人會見達賴喇嘛都是不應該的行為，因為那是對中國的嚴重冒犯。

    胡錫進繼續舉例，「比如哪個國家發展與台灣不應該發展的關係，他們與中國是建交國家。我們的制裁是階段性的、就事論事的反應，並沒有全面製裁哪個國家，這怎麼能算霸凌呢？」胡錫進氣呼，「我們受到了冒犯，難道這種時候我們連做出一點反應的權利都沒有嗎？」

    文末，胡錫進表示，其實辛普森還有問其他問題，但他僅摘錄以上兩個對答，希望足以讓中國人民看見雙方在認知上的嚴重分歧，並了解中國官媒與人民對外講述一個「真實的中國」是多麼任重道遠。

    根據無國界記者組織今年4月所公布的《2019全球新聞自由指數》報告，其中，中國全球倒數第4，亞洲排名僅勝於土庫曼和全球墊底的北韓。

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