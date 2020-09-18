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    受反送中運動影響 過半民眾不信任香港司法

    香港「反送中」運動不但讓香港社會動盪，也使香港的司法制度信任度大幅下降；一項調查顯示，過半數受訪香港民眾不信任司法機構。圖為香港示威者遭警方壓制，圖中人物與新聞事件無關。（法新社檔案照）

    香港「反送中」運動不但讓香港社會動盪，也使香港的司法制度信任度大幅下降；一項調查顯示，過半數受訪香港民眾不信任司法機構。圖為香港示威者遭警方壓制，圖中人物與新聞事件無關。（法新社檔案照）

    2020/09/18 11:19

    〔中央社〕香港「反送中」運動不但讓香港社會動盪，也使香港的司法制度信任度大幅下降；一項調查顯示，過半數受訪香港民眾不信任司法機構。

    綜合香港媒體報導，公民社會研究所於14及16日分別進行了網路調查，就市民對司法機構的信任問題訪問了1萬4755人。

    結果顯示，8成受訪者 「非常認同」法治是香港的重要基石，但僅不到1成受訪者對司法機構表示「非常信任」，超過一半受訪者不信任司法機構。

    受訪者也分別就「對司法機構的整體信任程度」及「對法官判決公正性」進行評分，但只有3.7分及3.08分。

    據報導，公民社會研究所認為，上述數字反映出市民對司法機構的信任程度處於「非常低」的水準。

    「反送中」運動爆發一年多來，有近萬人被捕，當中不少是年輕人。根據當局上月公布的數字，被捕者中，至今有超過2000人被起訴，罪名包括非法集結及藏有攻擊性武器等。

    綜合過去法官的裁決，被起訴人士中，有人被判入獄，有人獲判無罪。對於法官的裁決，社會是涇渭分明，有罪判決，受到「反送中」支持者指責；無罪判決，則受到建制派批評。

    另外，有些法官在判刑時加入了個人意見，也不時引起社會爭議和批評，被認為削弱了市民對司法機構的信任。

    目前香港社會上充斥著整頓司法機構的聲音，這方面的聲音和壓力主要來自建制派，泛民主派則批評這種壓力會損害香港的司法獨立。

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