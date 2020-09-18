制衡中國 美民主黨提出「美國領導2020」法案

對抗中國已成美國兩大黨共識。（路透）

2020/09/18 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕對抗中國已是2020美國總統大選競選主軸之一，也是美國會兩黨共識。美國民主黨參院黨團宣布起草自家版本的對中法案「美國領導2020」（America LEADS Act of 2020），預計砸下3.5億美元（約新台幣103億元），強化美國競爭力並重組與北京的外交結構。

《路透》報導，「美國領導2020」由包括民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）等11人發起，但參院由總統川普所屬的共和黨掌握，民主黨提出的法案能否過關仍是未知數。共和黨籍參院外交委員會主席里施（Jim Risch）表示，希望民主黨的方案能夠與共和黨的提案結合，形成一個跨黨派計畫，強調「這是美國全國性的議題，而非個人或個別政黨的事情。」

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「美國領導2020」內容包含提供美國教育系統新的資源，強化美國對國際盟友、組織的承諾，以便在與中國的外交關係上做出改變，並重申人權的重要性，關注包括香港與新疆維吾爾族議題。

報導中提到，美國與中國的關係近來急轉直下，在台灣、香港、貿易、人權及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）議題上皆出現矛盾。

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