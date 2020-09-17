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    遭美國制裁傷害大 敘利亞面臨嚴重經濟危機

    美國嚴格的制裁措施，截斷了敘利亞的能源進口，讓飽受戰爭摧殘的敘利亞進一步陷入更深的經濟危機，圖為敘利亞街道。（法新社）

    美國嚴格的制裁措施，截斷了敘利亞的能源進口，讓飽受戰爭摧殘的敘利亞進一步陷入更深的經濟危機，圖為敘利亞街道。（法新社）

    2020/09/17 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國嚴格的制裁措施，截斷了敘利亞的能源進口，目前敘利亞正面臨汽油短缺情形，讓飽受戰爭摧殘的敘利亞進一步陷入更深的經濟危機，得等待境內最大煉油廠例行檢修完畢後，才有可能恢復部分產量。

    據《路透》報導，敘利亞石油部長圖馬（Bassam Touma）指稱，美國6月實施《凱薩法案》，是最嚴格的制裁，限制外國公司與大馬士革政府進行貿易往來，截斷了多個未具名供應商對敘利亞的石油進口，他說，「美國持續加大制裁以及禁止進口的政策導致我們的汽油分配減少了35%」。

    《路透》指出，目前敘利亞的主要城市及首都都出現了汽油短缺情形，上週敘利亞各加油站外更是大排長龍，就在敘利亞貨幣崩潰，通膨一飛衝天的情況之下，能源短缺伴隨著經濟危機接踵而至，致使飽受戰火侵襲的敘利亞人民雪上加霜。

    敘利亞本身石油產量崩潰是發生在往東延伸的代爾祖爾（Deir al-Zor）幼發拉底河（Euphrates River）油田遭奪走之後，目前敘利亞政府已經對汽油展開限制，規定私人用車輛每4天只有30公升配額，造成幾百輛車為加油在加油站排隊數小時。

    這些油田現在由美國在背後支持的敘利亞庫德族（Kurds）所控制，僅將一部分出售給敘利亞，而敘利亞外幣短缺情形，亦讓大馬士革政府在過去2個月進口石油量減少，進一步惡化供需情形。目前敘利亞只能等待境內最大煉油廠檢修維護完畢，及依賴不具名的供應商進口來解決能源問題。

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