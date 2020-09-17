罕見地中海颶風生成直撲希臘 當局發出最高級別警告

罕見的地中海颶風「雅努斯」持續發展，預計強度將達中颱等級，未來偏東移動，在當地時間18日侵襲希臘一帶。（圖擷自eumetview）

2020/09/17 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕地形封閉的地中海海域也有氣旋？罕見的「地中海颶風」（Medicane）在義大利西西里島東方生成，被命名為「雅努斯」（Janus），預計未來將偏東移動，在當地時間18日侵襲希臘一帶，預測近中心風速將達每小時120公里，相當於我國颱風分類的中度颱風等級。

綜合外媒報導，一股低壓在利比亞北部海面生成，持續偏東北移動，在當地時間16日在義大利南方海面增強為「地中海颶風」，雅典國家天文台將其命名為「雅努斯」，目前西西里島東方海面，正在為義大利南部帶來暴雨，預計「雅努斯」將在當地時間18日侵襲希臘伯羅奔尼撒一帶，希臘國家氣象局（HNMS）已針對伯羅奔尼撒地區發出最高級別的紅色天氣警告，當地將出現劇烈雷擊、狂風暴雨等惡劣天氣。

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美國氣象公司AccuWeather預估「雅努斯」屆時近中心風速將達每小時120公里，相當於我國颱風分類的中度颱風等級。

「地中海颶風」（Medicane）為地中海（mediterranean）跟颶風（hurricanes）兩詞的結合，來出乎這種在地中海生成的風暴，但不被認為是正式分類的熱帶氣旋，也未有專門監測的氣象機構。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上指出，地中海發展的氣旋其性質通常介於「熱帶氣旋」與「溫帶氣旋」之間，由於「夏乾冬雨」的地中海型氣候，再加上地中海緯度高、海域小，通常極少有熱帶氣旋在此處發展，根據過去1947至2014年統計，在地中海出現的氣旋能達到輕颱等級的，平均一年不到1個，而能達到中颱（颶風）等級的更是少之又少，值得觀察。

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