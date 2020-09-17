為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    在港為自由發聲風險極高 德國智庫宣布關閉在港辦事處

    德國腓特烈瑙曼自由基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）指出「今天誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險」。（法新社）

    德國腓特烈瑙曼自由基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）指出「今天誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險」。（法新社）

    2020/09/17 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法通過後，除了港人自由及權利限縮之外，在港外籍人士言論自由也受到影響，德國腓特烈瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）主席帕克（Karl-Heinz Paqué）週三宣布，將關閉基金會駐港辦事處，並點出「今天誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險」，強調不能讓工作人員與合作夥伴承受風險。

    根據《德國之聲》報導，帕克指出，在8月底時已有基金會的長期合作夥伴成為某次逮捕潮的對象，基金會的工作人員也可能是因為被控「外國間諜」而被起訴、判處多年徒刑，屆時將無公正審判機會。

    派克表示，出於安全考量，基金會不得不與剩下的4名工作人員分手，先前甚至已有一名工作人員出於自身安全考量而主動請辭。帕克強調：「香港如今瀰漫著恐懼和無所不在的威脅的空氣。」

    德國腓特烈瑙曼自由基金會為德國自由民主黨智庫，於1958年成立，並以威瑪共和時期自民黨前身「德國民主黨」（DDP）創建人腓特烈・瑙曼（Friedrich Naumann）為名，為積極推廣與捍衛民主自由價值的德國政學界權威智庫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳5名偷渡港人扣留在台 國台辦：沒掌握具體訊息
    2020/09/16 23:47

    傳5名偷渡港人扣留在台 國台辦：沒掌握具體訊息
    快要被迫改用「中國製造」 港府盼美國收回成命
    2020/09/16 21:06

    快要被迫改用「中國製造」 港府盼美國收回成命

    寶齊萊專利「三地時間」顛覆旅行定義
    港人襲警罪不成立！ 法官：警察供詞不誠實可靠
    2020/09/16 21:03

    港人襲警罪不成立！ 法官：警察供詞不誠實可靠
    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除
    2020/09/16 18:37

    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除

    科技生技股長期看多
    國際今日熱門
    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性
    2020/09/16 14:36

    否認淡化武漢肺炎疫情 川普：我反而深化了嚴重性

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決
    2020/09/16 12:30

    「倍」感遺憾！安倍晉三抱病下台 留下諸多問題等待解決 影片

    雷神亂入氣象播報嚇傻主播 笑嗆：你們躲不過我的
    2020/09/16 09:07

    雷神亂入氣象播報嚇傻主播 笑嗆：你們躲不過我的

    不給普廷面子？歐盟再表態：不承認盧卡申科為白羅斯總統
    2020/09/16 09:51

    不給普廷面子？歐盟再表態：不承認盧卡申科為白羅斯總統

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播