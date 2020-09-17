在港為自由發聲風險極高 德國智庫宣布關閉在港辦事處

德國腓特烈瑙曼自由基金會主席帕克（Karl-Heinz Paqué）指出「今天誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險」。（法新社）

2020/09/17 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法通過後，除了港人自由及權利限縮之外，在港外籍人士言論自由也受到影響，德國腓特烈瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）主席帕克（Karl-Heinz Paqué）週三宣布，將關閉基金會駐港辦事處，並點出「今天誰在香港為民主和自由發聲，誰就有危險」，強調不能讓工作人員與合作夥伴承受風險。

根據《德國之聲》報導，帕克指出，在8月底時已有基金會的長期合作夥伴成為某次逮捕潮的對象，基金會的工作人員也可能是因為被控「外國間諜」而被起訴、判處多年徒刑，屆時將無公正審判機會。

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派克表示，出於安全考量，基金會不得不與剩下的4名工作人員分手，先前甚至已有一名工作人員出於自身安全考量而主動請辭。帕克強調：「香港如今瀰漫著恐懼和無所不在的威脅的空氣。」

德國腓特烈瑙曼自由基金會為德國自由民主黨智庫，於1958年成立，並以威瑪共和時期自民黨前身「德國民主黨」（DDP）創建人腓特烈・瑙曼（Friedrich Naumann）為名，為積極推廣與捍衛民主自由價值的德國政學界權威智庫。

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