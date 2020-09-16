港人襲警罪不起訴！ 法官：警察供詞不誠實可靠

香港盧女、利男涉「襲警」罪嫌遭起訴，法官今裁定無罪。圖為香港示威者遭警方壓制，圖中人物與新聞事件無關。（法新社檔案照）

2020/09/16 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港許多市民在「反送中運動」期間被捕，不少案件至今仍在審理。盧女、利男去年9月1日在香港地鐵大圍站出口涉「襲警」罪嫌遭到起訴，今（16）日裁判結果出爐，法官直指3名警察供詞不符，「非誠實可靠證人」，裁定被告無罪。

綜合港媒報導，42歲盧女案件中，警察A追捕一名可疑人士時，意外碰到盧女的雨傘，盧女因此腳往前踏，把手和雨傘提起來。當時盧女衣著平常，如果警察A懷疑襲警，理應截查，但第2警員證人卻把盧女壓在牆上，觸發利男案件。

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利男及利男女友目擊盧女被壓制的過程，雖然情緒激動，但沒有作出阻礙或襲擊動作；反倒是警察B神情凶惡，用力推利男女友胸口，又用胸口推撞2人，使用「不必要的武力」。法官認為，利男推開警察B的力度雖然不小，但「武力」並非不合比例，屬於自我防衛。

法官認為，警察B、第2警員證人、第3警員證人因為供詞與案發片段不吻合，裁定3人為「非誠實可靠證人」。由於警察A和第5警員證人承認沒有目睹完整案發經過，法庭接納2人證供。法官也表示，利男證供清楚直接，與案發片段吻合。

法官表示，案發地點並非示威現場，2位被告也只是路過現場，如果警方冷靜處理，就能避免衝突。考慮上述原因，控方未能在毫無合理疑點下舉證，最後裁定2名被告襲警罪不成立。

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