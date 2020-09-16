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    促社群媒體擔起監管責任 美名流拒發文24小時

    施壓社群媒體公司打擊仇恨和假消息，女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）在內的名流，發起連續24小時不在Instagram和Facebook發文活動。（法新社）

    施壓社群媒體公司打擊仇恨和假消息，女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）在內的名流，發起連續24小時不在Instagram和Facebook發文活動。（法新社）

    2020/09/16 17:29

    〔中央社〕美國真人實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）在內的名流，16日起將以連續24小時不在Instagram和Facebook發文做為抗議的手段，施壓全球最大的社群媒體公司打擊仇恨和假消息。

    李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）等明星，都表示將支持由「拒用仇恨牟利」（Stop Hate For Profit）運動所發起，暫停使用Instagram和臉書（Facebook）的活動。「拒用仇恨牟利」運動呼籲Facebook及其旗下Instagram做出改變。

    在Instagram有1億8800萬人追蹤的金卡戴珊（Kim Kardashian）發文說：「在這些平台繼續允許散佈由某些組織製造出來，用以分化、分裂美國的仇恨、宣傳和假消息之際，我無法袖手旁觀。」

    以電視劇「醜聞」（Scandal）為人熟知的女演員凱莉華盛頓（Kerry Washington）發文說：「要阻止仇恨加劇和民主被破壞，全取決於Facebook和其他社群平台。」

    Facebook受到來自維權人士、政府、和在其平台上投放廣告的公司給予的沈重壓力，他們要求Facebook對於鼓吹歧視、仇恨、暴力的言論，要採取更堅決的行動。

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