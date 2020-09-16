為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    天主教刊物︰教廷盼設駐中代表處 擬總理級會晤

    天主教權威刊物「美國」期刊昨天再披露，教廷希望在中國設常設代表處，且可望促成帕洛林與中國國務院總理李克強會晤。圖為教宗方濟各。（法新社）

    天主教權威刊物「美國」期刊昨天再披露，教廷希望在中國設常設代表處，且可望促成帕洛林與中國國務院總理李克強會晤。圖為教宗方濟各。（法新社）

    2020/09/16 10:26

    〔中央社〕教廷國務院長帕洛林日前證實教廷有意續約中梵協議，天主教權威刊物「美國」期刊昨天再披露，教廷希望在中國設常設代表處，且可望促成帕洛林與中國國務院總理李克強會晤。

    報導指出，帕洛林（Pietro Parolin）若與李克強會晤將為中梵建立外交關係鋪路，但中國政府的前提是教廷必須與台灣斷交。對此教廷消息來源表示，「這些問題尚未在目前的雙邊談判中被觸及」。

    「美國」期刊（America Magazine）是教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」發行的刊物，常被視為教宗推動各項改革的重要風向球。

    「美國」期刊15日報導，中梵主教任命協議10月到期，教廷已做好續約準備。教廷認為中梵協議是有用的，因為可藉此打開與中國直接對話的大門，包括解決主教任命爭議，促成中國教會生活正常化，「以及在適當的時機，觸及中梵間從1951年就中斷的外交關係問題」。

    報導指出，中梵沒有外交關係，教廷一直希望在中國設置「常設代表處」，作為與中國政府、當地教會溝通的窗口，像教廷在越南的做法一樣，但中國政府拒絕。

    中梵協議簽署後，中國駐義大利大使館一直擔任中國與梵蒂岡溝通的橋梁。中梵雙方每年會舉行一到兩次外交部次長級的會議，下次在羅馬的會議預期雙方將簽署續約協議，但會議日期受疫情影響而延後。

    教宗方濟各多次公開表達希望訪問中國，但中國認為「時機仍未成熟」。不過，去年2月中梵外交部長在德國慕尼黑的歷史性會晤，已使雙方外交關係跨出一大步，下階段的合理安排就是促成雙方國務院領袖帕洛林與李克強的會晤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    教宗籲各國武器經費轉為研究資金 預防疫情大流行再發生
    2020/05/31 11:31

    教宗籲各國武器經費轉為研究資金 預防疫情大流行再發生
    卸任後繼續助台維持教廷關係？「聖墓騎士」正面看待
    2020/05/14 20:37

    卸任後繼續助台維持教廷關係？「聖墓騎士」正面看待

    威士忌之王 皇家禮炮23年 獨獻台灣
    教廷：教宗近期無訪中計畫
    2020/04/25 05:30

    教廷：教宗近期無訪中計畫
    響應世界和平日 蔡英文致函教宗：是中國威脅讓兩岸難對話
    2020/01/21 22:12

    響應世界和平日 蔡英文致函教宗：是中國威脅讓兩岸難對話

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    新書內容遭疑暗鬥方濟各 前教宗要求從作者除名
    2020/01/14 22:14

    新書內容遭疑暗鬥方濟各 前教宗要求從作者除名
    教廷國務院、金融局遭檢調搜查 疑與不動產交易有關
    2019/10/02 00:09

    教廷國務院、金融局遭檢調搜查 疑與不動產交易有關
    國際今日熱門
    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋
    2020/09/15 12:18

    氣候變遷加速融冰 格陵蘭大面積冰川破裂流入海洋

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸
    2020/09/15 11:57

    莽父開車「強渡洪水」滅頂影片曝光！慘烈6死只剩他倖存哭斷腸 影片

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜
    2020/09/15 13:35

    有bear來！漫步住家泳池嗅摸腳 熊見男驚醒嚇到快溜 影片

    CIA高官曾當面提醒金正恩「抽菸不好」 金與正在旁嚇傻
    2020/09/15 11:44

    CIA高官曾當面提醒金正恩「抽菸不好」 金與正在旁嚇傻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播