天主教刊物︰教廷盼設駐中代表處 擬總理級會晤

天主教權威刊物「美國」期刊昨天再披露，教廷希望在中國設常設代表處，且可望促成帕洛林與中國國務院總理李克強會晤。圖為教宗方濟各。（法新社）

2020/09/16 10:26

〔中央社〕教廷國務院長帕洛林日前證實教廷有意續約中梵協議，天主教權威刊物「美國」期刊昨天再披露，教廷希望在中國設常設代表處，且可望促成帕洛林與中國國務院總理李克強會晤。

報導指出，帕洛林（Pietro Parolin）若與李克強會晤將為中梵建立外交關係鋪路，但中國政府的前提是教廷必須與台灣斷交。對此教廷消息來源表示，「這些問題尚未在目前的雙邊談判中被觸及」。

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「美國」期刊（America Magazine）是教宗方濟各（Pope Francis）所屬「耶穌會」發行的刊物，常被視為教宗推動各項改革的重要風向球。

「美國」期刊15日報導，中梵主教任命協議10月到期，教廷已做好續約準備。教廷認為中梵協議是有用的，因為可藉此打開與中國直接對話的大門，包括解決主教任命爭議，促成中國教會生活正常化，「以及在適當的時機，觸及中梵間從1951年就中斷的外交關係問題」。

報導指出，中梵沒有外交關係，教廷一直希望在中國設置「常設代表處」，作為與中國政府、當地教會溝通的窗口，像教廷在越南的做法一樣，但中國政府拒絕。

中梵協議簽署後，中國駐義大利大使館一直擔任中國與梵蒂岡溝通的橋梁。中梵雙方每年會舉行一到兩次外交部次長級的會議，下次在羅馬的會議預期雙方將簽署續約協議，但會議日期受疫情影響而延後。

教宗方濟各多次公開表達希望訪問中國，但中國認為「時機仍未成熟」。不過，去年2月中梵外交部長在德國慕尼黑的歷史性會晤，已使雙方外交關係跨出一大步，下階段的合理安排就是促成雙方國務院領袖帕洛林與李克強的會晤。

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