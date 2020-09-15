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    美國對中國加徵逾2000億美元關稅 WTO裁定違法

    世界貿易組織（WTO）15日表示，根據世界貿易組織的規定，美國政府2018年向中國貨徵收逾2千億美元（約新台幣6兆元）關稅是非法的，這是世貿首次就美國政府對其他國家發動關稅戰作出決定。圖左為川普，圖右為習近平。（美聯社）

    世界貿易組織（WTO）15日表示，根據世界貿易組織的規定，美國政府2018年向中國貨徵收逾2千億美元（約新台幣6兆元）關稅是非法的，這是世貿首次就美國政府對其他國家發動關稅戰作出決定。圖左為川普，圖右為習近平。（美聯社）

    2020/09/15 23:41

    首次上稿 23:31
    更新時間 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）15日表示，根據世界貿易組織的規定，美國政府2018年向中國貨徵收逾2千億美元（約新台幣6兆元）關稅是非法的，這是世貿首次就川普政府對各國課徵的關稅作出不利裁定。

    綜合外媒報導，由三名WTO貿易專家組成的小組表示，美國自2018年對中國商品加徵關稅已違反國際規則。該小組在報告中說：「美國無法證明這些措施是合理的。」

    雖然美國不服裁定可在60天之內向WTO提出上訴，但值得注意的是，目前WTO的上訴法院已暫停運作，主因是美方持續杯葛新法官的任命。

    對此，中國商務部發言人回應，中方對WTO專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞，並稱中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

    中國商務部發言人指出，以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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