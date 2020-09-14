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    隔壁桌客人被嚇跑！香港大媽吃迴轉壽司 竟吐進盤子再放回

    有香港網友在臉書社團爆料，一名香港大媽吃迴轉壽司時竟然把咬過的食物吐回去盤子，再把盤子放上迴轉台。（圖取自「屯門牛」臉書社團）

    有香港網友在臉書社團爆料，一名香港大媽吃迴轉壽司時竟然把咬過的食物吐回去盤子，再把盤子放上迴轉台。（圖取自「屯門牛」臉書社團）

    2020/09/15 00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有香港網友在臉書社團爆料，一名香港大媽吃迴轉壽司時竟然把咬過的食物吐回去盤子，再把盤子放上迴轉台；被制止後竟還強辯「食物酸掉了，我就放回去」，讓當場許多客人見狀都被嚇壞，急忙買單離去。

    一名香港網友近日在臉書社團「屯門牛」發文指出，在香港屯門一家迴轉壽司店用餐時，有名大媽被民眾大聲制止，因為她竟把咬過的食物吐回盤子，再將該盤放回迴轉台。沒想到這名大媽被制止後，竟反嗆「食物酸掉了，我就放回去」，讓當場許多人相當傻眼，痛斥沒衛生。

    這名網友表示，她和現場許多客人見狀，全都嚇壞了，急忙買單走人。她表示，也要感謝那名出聲制止的女生，「若大家遇到這種事，千萬別因為對方兇狠就縮了，有道理的人大家都會幫忙！千萬別當個怕事的香港人」。

    文章發出後引起網友共鳴，有網友也追加指出，曾經看過客人拿自己用過的筷子夾迴轉台上的甜薑片，從此造成心理陰影，再也不敢去用餐。

    上週，台灣也有網友在臉書PO文抱怨，在迴轉壽司店發現對面的大嬸將吃了一口的壽司偷偷放回迴轉台上，好險店員發現趕緊下架，那位大嬸竟然說是因為壽司太腥了、不合口味。

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