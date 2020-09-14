WHO：全球日增逾30萬例再創新高 印度日增破9.4萬例

世界衛生組織（WHO）指出，全球單日確診確診病例數再創新高，過去一天新增破30萬例，其中增加最多的是印度、美國及巴西，光是印度就新增超過9萬4千例。（美聯社）

2020/09/14 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續重創全球，據世界衛生組織（WHO）指出，全球單日確診病例數再創新高，過去一天新增破30萬例，其中增加最多的是印度、美國及巴西，光是印度就新增超過9萬4千例。

WHO表示，過去一天全球武漢肺炎新增確診30萬7930例，死亡人數則增加5537例，單日新增確診再創新高，打破9月6日的30萬6857例。截至目前累計確診已達2863萬7952例，死亡總數則達91萬7417人。美國約翰霍普金斯大學於今日清晨的統計則指出，全球累計確診總數已突破2885萬例。

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在過去24小時新增確診最多的是印度，超過9萬4372例，其次則是美國和巴西均超過4萬例，分別為4萬5523例和4萬3718例。至於新增死亡人數部分，美國和印度都新增超過1000例死亡，巴西則通報有874例。

由於英國連續3日新增確診均超過3000例，政府自今日起收緊防疫措施。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）也表示，近日確診病例持續激增，並指奧地利正處在第二波疫情來襲之初，估計很快將面臨每日新增1000例確診的情況，他為此呼籲民眾堅守防疫措施、減少人際接觸，並將擴大強制戴口罩的範圍。捷克方面也因新增確診連續3日創新高，有專家警告醫療系統負荷可能達到極限。

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