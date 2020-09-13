美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

2020/09/13 00:13

〔中央社〕美媒報導，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）丈夫任德龍任職的歐華律師事務所（DLA Piper），負責提供與中共旗下企業有關的諮詢服務，並聘用一些卸任的中共官員。

美媒「國家脈搏」（The National Pulse）報導，歐華律師事務所是跨國法律公司，具有近30年在中國承攬業務的經驗，公司內的「中國投資服務」部門有140名以上律師。

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自2017年起，任德龍（Douglas Emhoff，前譯艾霍夫）就在歐華律師事務所智慧財產權與科技業務以及媒體、體育和娛樂部門擔任合夥人。

歐華律師事務所以在美國和歐洲都設有歷史悠久並深入當地的「中國服務台」而自傲，可協助提供專注於中國事務的諮詢服務。

這令人懷疑，歐華律師事務所未來接近白宮的可能性，恐怕會被這家公司乃至中共利用，同時這是否會使賀錦麗涉入財務利益衝突？

歐華律師事務為了方便推動與中國相關的業務，而聘用了許多中共卸任官員。

比如在這家事務所擔任訴訟和監管部門負責人的楊大明（Ernest Yang），2013年就曾擔任中共中國人民政治協商會議委員，並於2019年進入政協常務委員會。

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