日本發生規模6.1地震 最大震度達4級

日本外海發生規模6.1地震。（圖片擷取自USGS）

2020/09/12 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本上午11點44分（台灣時間10點44分）發生規模6.1地震，震度最高達4級，深度約40公里。

綜合外媒報導，震央位於岩手縣大船渡市東南方57公里海域，日本氣象廳數字顯示，青森、岩手、宮城三地區震度達4級，沒有發布海嘯警報，是否造成傷亡或建物毀損有待當局公布。

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