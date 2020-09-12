菲裔正妹女網紅刺青激似「旭日旗」 韓國網友崩潰羞辱引爆「韓菲網戰」

在抖音上擁1500萬粉絲的19歲菲裔正妹貝拉（Bella Poarch）因在抖音上發布跳舞的影片，被韓國網友發現左手臂上的刺青神似「旭日旗」。（圖翻攝自Twitter）

2020/09/12 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕東亞近日不平靜，各國頻與鄰國爆衝突，連距離遙遠的菲律賓與韓國也因「紅顏」怒槓。在抖音上擁1500萬粉絲的菲裔美籍女網紅貝拉（Bella Poarch）因被眼尖的韓國網友發現，手臂上的刺青神似象徵日本二戰時期軍國主義的「旭日旗」，雖貝拉事後道歉，但大批韓國網友仍持續出征，並以種族歧視字眼辱罵，讓菲律賓網友也怒了，以「#Cancel Korea」標籤洗版推特，發起「反韓運動」。

綜合外媒報導，已移居美國6年的19歲菲裔正妹貝拉因6日在抖音上發布一則跳舞的影片，被韓國網友發現左手臂上的刺青神似「旭日旗」，大量韓國網友留言痛批貝拉「非常無知，不曉得旭日旗圖案所代表的意義以及過去的歷史衝突」。

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雖然貝拉馬上發文道歉，「很抱歉，我的刺青冒犯到到了其他人，我愛南韓，請原諒我，我不知道這個圖案背後的歷史意義，我會教育其他人」，解釋自己只是模仿美國歌手愛子（Jhene Aiko）的刺青，將馬上消除或覆蓋爭議刺青。

但韓國網友仍持續出征，甚至將怒火發洩到所有菲律賓人身上，稱菲律賓人普遍貧窮又沒有學問，還說菲律賓人的膚色醜陋。此舉徹底激怒菲律賓網友，9日推特上出現百萬則帶有「＃Cancel Korea」標籤的貼文，菲律賓民眾發起「反韓運動」，並要求韓國民眾道歉。

I apologize to Koreans because 6 months ago I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn’t know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize. — Bella Poarch （@bellapoarch） September 6, 2020

貝拉（Bella Poarch）因手臂上的刺青神似象徵日本二戰時期軍國主義的「旭日旗」，被韓國網友出征、辱罵。（圖翻攝自Twitter）

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