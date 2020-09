菲裔正妹女網紅刺青激似「旭日旗」 韓國網友崩潰羞辱引爆「韓菲網戰」

2020/09/12 10:54

〔即時新聞/綜合報導〕東亞近日不平靜,各國頻與鄰國爆衝突,連距離遙遠的菲律賓與韓國也因「紅顏」怒槓。在抖音上擁1500萬粉絲的菲裔美籍女網紅貝拉(Bella Poarch)因被眼尖的韓國網友發現,手臂上的刺青神似象徵日本二戰時期軍國主義的「旭日旗」,雖貝拉事後道歉,但大批韓國網友仍持續出征,並以種族歧視字眼辱罵,讓菲律賓網友也怒了,以「#Cancel Korea」標籤洗版推特,發起「反韓運動」。

綜合外媒報導,已移居美國6年的19歲菲裔正妹貝拉因6日在抖音上發布一則跳舞的影片,被韓國網友發現左手臂上的刺青神似「旭日旗」,大量韓國網友留言痛批貝拉「非常無知,不曉得旭日旗圖案所代表的意義以及過去的歷史衝突」。

雖然貝拉馬上發文道歉,「很抱歉,我的刺青冒犯到到了其他人,我愛南韓,請原諒我,我不知道這個圖案背後的歷史意義,我會教育其他人」,解釋自己只是模仿美國歌手愛子(Jhene Aiko)的刺青,將馬上消除或覆蓋爭議刺青。

但韓國網友仍持續出征,甚至將怒火發洩到所有菲律賓人身上,稱菲律賓人普遍貧窮又沒有學問,還說菲律賓人的膚色醜陋。此舉徹底激怒菲律賓網友,9日推特上出現百萬則帶有「#Cancel Korea」標籤的貼文,菲律賓民眾發起「反韓運動」,並要求韓國民眾道歉。

I apologize to Koreans because 6 months ago I got a tattoo of the red sun with 16 rays. At that time, I didn’t know the history. But when I found out, I immediately had it covered and scheduled for removal. I am ashamed of myself for not doing my research. I sincerely apologize.