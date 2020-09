捍衛自由意志堅不可摧！香港民主運動獲自由之家年度獎項

2020/09/11 23:35

〔即時新聞/綜合報導〕港人捍衛自由的抗爭已逾一年,至今不歇。關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」將於本月16日頒布「自由之家年度獎項」,獲頒者有香港民運組織「香港民主運動」(Hong Kong’s Pro-Democracy Movement)。

「自由之家」 (Freedom House)16日將頒發「自由之家年度獎項」(Freedom House Annual Awards),今年主題是「抗爭的力量」(The Power of Protest),獲頒者有香港民運組織「香港民主運動」(Hong Kong’s Pro-Democracy Movement),以及「蘇丹專業聯會(Sudanese Professionals Association)」以及蘇丹的「12月革命烈士家庭組織(Organization of the December Revolution Martyrs' Families)」,皆以和平示威運動,抵抗獨裁政權的迫害。

請繼續往下閱讀...

自由之家指出,民主與言論自由正遭受打擊,獨裁者費盡心力在剷除、壓制國內異議人士。香港的示威者抵抗著中共輸出的威權勢力,200萬名香港民眾自發性地上街,以網路發起運動,組織集結成捍衛自由的民意,向國際宣示其追隨民主價值的意志。

頒獎典禮也邀請香港眾志創黨主席羅冠聰擔任主題講者,針對香港議題發表演說;另外,美國聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)也受邀擔任講者。

美國民主監察組織「自由之家」總部位於美國,每年都會發表全球人權報告,分析各國的「自由指數」,中國長年以來因境內宗教迫害、維吾爾集中營、圖博(西藏)問題,官媒受共產黨操縱等因素,而敬陪末座。

Freedom House is honored to welcome U.S. Senator Marco Rubio as a featured speaker at our Annual Awards. https://t.co/Qv3sx0DuKu Be a part of this inspiring event as we celebrate the unquenchable desire for freedom. @MarcoRubio @SenRubioPress