捍衛自由意志堅不可摧！香港民主運動獲自由之家年度獎項

關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」16日將頒布「自由之家年度獎項」，獲頒者有香港民運組織「香港民主運動」（Hong Kong’s Pro-Democracy Movement）。圖為去年9月29日，港警出動高壓水砲車噴射藍色刺激性液體驅散反送中示威者，示威者以雨傘抵擋。（路透）

2020/09/11 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕港人捍衛自由的抗爭已逾一年，至今不歇。關注世界各地人權狀況的非政府組織「自由之家」將於本月16日頒布「自由之家年度獎項」，獲頒者有香港民運組織「香港民主運動」（Hong Kong’s Pro-Democracy Movement）。

「自由之家」 （Freedom House）16日將頒發「自由之家年度獎項」（Freedom House Annual Awards），今年主題是「抗爭的力量」（The Power of Protest），獲頒者有香港民運組織「香港民主運動」（Hong Kong’s Pro-Democracy Movement），以及「蘇丹專業聯會（Sudanese Professionals Association）」以及蘇丹的「12月革命烈士家庭組織（Organization of the December Revolution Martyrs' Families）」，皆以和平示威運動，抵抗獨裁政權的迫害。

請繼續往下閱讀...

自由之家指出，民主與言論自由正遭受打擊，獨裁者費盡心力在剷除、壓制國內異議人士。香港的示威者抵抗著中共輸出的威權勢力，200萬名香港民眾自發性地上街，以網路發起運動，組織集結成捍衛自由的民意，向國際宣示其追隨民主價值的意志。

頒獎典禮也邀請香港眾志創黨主席羅冠聰擔任主題講者，針對香港議題發表演說；另外，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也受邀擔任講者。

美國民主監察組織「自由之家」總部位於美國，每年都會發表全球人權報告，分析各國的「自由指數」，中國長年以來因境內宗教迫害、維吾爾集中營、圖博（西藏）問題，官媒受共產黨操縱等因素，而敬陪末座。

Freedom House is honored to welcome U.S. Senator Marco Rubio as a featured speaker at our Annual Awards. https://t.co/Qv3sx0DuKu Be a part of this inspiring event as we celebrate the unquenchable desire for freedom. @MarcoRubio @SenRubioPress — Freedom House （@freedomhouse） September 11, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法