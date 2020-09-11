撤軍？中印邊境對峙 全副武裝相距不到500公尺

消息人士透露，星期二晚上，共軍在山脊上集結了將近2000名士兵，為了因應，印度也向第3指山脊部署了幾乎相同數量的軍隊。（歐新社）

2020/09/11 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境局勢緊張，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）10日與中國外交部長王毅會面，達成撤軍共識。不過過去48小時內，解放軍在班公湖北岸部隊人數卻明顯增加，被視為想奪取印度上月底取得的戰略地位，印軍也隨即因應部署軍力，目前兩軍全副武裝，皆在對方射程範圍內。

根據《Indian Express》報導，消息人士指出，自5月以來，中國解放軍就一直在班公湖（Pangong Tso）北岸第4指山脊駐紮，更進入印度認定的中印實際控制線（LAC）地點。即便中印取得撤軍共識，但解放軍從未從第4指山脊撤離，想奪取印度在上月底佔領、主導的戰略地點。

請繼續往下閱讀...

消息人士透露，星期二晚上，共軍在山脊上集結了將近2000名士兵，為了因應，印度也向第3指山脊部署了幾乎相同數量的軍隊。目前局勢仍然緊張，雙方部隊相距根本不到500公尺，且兩軍都是全副武裝，互相在對方的射程範圍之中。

一名高階軍官指出，中國部隊在第4指山脊線佔領了4個制高點，但印度佔領更多處，且在更高的制高點上，威攝力更勝解放軍，保持著優勢。

消息人士指出，解放軍遲早會突擊印度部隊，切斷他們與丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post）的聯繫，印軍必須確保這件事不會發生。目前在整個第3指山脊上，印度已經強化軍隊部署以因應解放軍行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法