為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯上香港、新疆爭議 中國官方下令媒體別報「花木蘭」

    「路透」10日獨家報導，中國當局已經告知主要媒體，不要報導「花木蘭」的消息。（圖取自路透’、法新社，本報合成）

    「路透」10日獨家報導，中國當局已經告知主要媒體，不要報導「花木蘭」的消息。（圖取自路透’、法新社，本報合成）

    2020/09/10 19:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕迪士尼公司新片「花木蘭」（Mulan）因香港、新疆問題受到爭議，呼籲抵制該片的聲浪不斷。「路透」10日獨家報導，中國當局已經告知主要媒體，不要報導這部電影的消息。

    3名消息人士向「路透」表示，媒體接獲當局通知，其中2個消息來源透露是「國家互聯網信息辦公室」（CAC）做出的指示；另外第4名消息人士在一家中國主要報紙任職，指收到高層傳來簡訊，內容類似前述消息人士所說的命令。當局未說明禁止報導原因，但是消息人士認為與該片與新疆問題的關聯，在海外受到反彈所致。國家網信辦和迪士尼公司尚未回應此事。

    「花木蘭」先因飾演女主角的中國演員劉亦菲，曾在去年香港「反送中」抗爭期間，在社群媒體發文支持香港警察，而遭香港民主派人士發起抵制該片，之後又因片尾字幕特別標明感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門，再惹爭議，國外支持新疆維吾爾人權團體加入號召抵制「花木蘭」電影。

    向來不諱言批評中國的美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）9日致函迪士尼公司執行長查佩克（Robert Chapek），譴責該公司在製作「花」片期間，「粉飾針對維吾爾族和新疆其他少數民族持續進行的種族滅絕行為」，「決定將利益置於原則之上，無視中共的種族滅絕和其他暴行，甚至充當他們的幫凶，是對美國價值觀的侮辱」。

    「路透」指出，該片是為了吸引中國觀眾而量身打造，預定11日在中國上映，若此刻無法在中國媒體上宣傳，勢必衝擊票房。迪士尼公司財務長麥卡錫（Christine McCarthy）9日說對該片過去4天在自家收費串流平台播出的網路票房「很滿意」，但是未透露數據。

    北京一處電影「花木蘭」宣傳看板。（路透）

    北京一處電影「花木蘭」宣傳看板。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《花木蘭》惹議 陸委會：中共打壓新疆人權無法獲台灣人民認同
    2020/09/10 18:42

    《花木蘭》惹議 陸委會：中共打壓新疆人權無法獲台灣人民認同
    社交媒體大數據：網上「抵制花木蘭」聲浪激增
    2020/09/10 11:30

    社交媒體大數據：網上「抵制花木蘭」聲浪激增

    櫻花建設 深耕大台中 搶攻剛性自用需求
    迪士尼稱對《花木蘭》網路票房「非常滿意」 但不公佈數據
    2020/09/10 10:48

    迪士尼稱對《花木蘭》網路票房「非常滿意」 但不公佈數據
    迪士尼配合中共大外宣？ 黃之鋒公開信籲CEO說明白
    2020/09/09 22:44

    迪士尼配合中共大外宣？ 黃之鋒公開信籲CEO說明白

    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解
    盼票房10億美元無望 彭博：《花木蘭》正讓迪士尼頭痛
    2020/09/09 16:47

    盼票房10億美元無望 彭博：《花木蘭》正讓迪士尼頭痛
    片尾感謝新疆政府協助 他喊話拒看《花木蘭》
    2020/09/09 10:02

    片尾感謝新疆政府協助 他喊話拒看《花木蘭》
    國際今日熱門
    芝加哥勞動節3天連假53人遭槍擊10死 其中包括8歲女童
    2020/09/09 20:57

    芝加哥勞動節3天連假53人遭槍擊10死 其中包括8歲女童

    9歲小孩開車上路！ 被攔下笑回「爸爸教的」揚長而去
    2020/09/09 20:41

    9歲小孩開車上路！ 被攔下笑回「爸爸教的」揚長而去 影片

    玩「吃雞」手遊一直輸！11歲男童抓狂 拿石頭殺死10歲女童
    2020/09/09 21:34

    玩「吃雞」手遊一直輸！11歲男童抓狂 拿石頭殺死10歲女童

    防止武肺疫情擴大！東京澀谷取消跨年活動
    2020/09/09 20:39

    防止武肺疫情擴大！東京澀谷取消跨年活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播