扯上香港、新疆爭議 中國官方下令媒體別報「花木蘭」

「路透」10日獨家報導，中國當局已經告知主要媒體，不要報導「花木蘭」的消息。（圖取自路透’、法新社，本報合成）

2020/09/10 19:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕迪士尼公司新片「花木蘭」（Mulan）因香港、新疆問題受到爭議，呼籲抵制該片的聲浪不斷。「路透」10日獨家報導，中國當局已經告知主要媒體，不要報導這部電影的消息。

3名消息人士向「路透」表示，媒體接獲當局通知，其中2個消息來源透露是「國家互聯網信息辦公室」（CAC）做出的指示；另外第4名消息人士在一家中國主要報紙任職，指收到高層傳來簡訊，內容類似前述消息人士所說的命令。當局未說明禁止報導原因，但是消息人士認為與該片與新疆問題的關聯，在海外受到反彈所致。國家網信辦和迪士尼公司尚未回應此事。

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「花木蘭」先因飾演女主角的中國演員劉亦菲，曾在去年香港「反送中」抗爭期間，在社群媒體發文支持香港警察，而遭香港民主派人士發起抵制該片，之後又因片尾字幕特別標明感謝中國新疆吐魯番公安局、中共宣傳部門，再惹爭議，國外支持新疆維吾爾人權團體加入號召抵制「花木蘭」電影。

向來不諱言批評中國的美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）9日致函迪士尼公司執行長查佩克（Robert Chapek），譴責該公司在製作「花」片期間，「粉飾針對維吾爾族和新疆其他少數民族持續進行的種族滅絕行為」，「決定將利益置於原則之上，無視中共的種族滅絕和其他暴行，甚至充當他們的幫凶，是對美國價值觀的侮辱」。

「路透」指出，該片是為了吸引中國觀眾而量身打造，預定11日在中國上映，若此刻無法在中國媒體上宣傳，勢必衝擊票房。迪士尼公司財務長麥卡錫（Christine McCarthy）9日說對該片過去4天在自家收費串流平台播出的網路票房「很滿意」，但是未透露數據。

北京一處電影「花木蘭」宣傳看板。（路透）

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