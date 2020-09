台女在新加坡故意對保全打噴嚏,遭當地判處監禁。(歐新社)

2020/09/10 13:36

〔即時新聞/綜合報導〕台灣一名46歲的孫姓婦人4月在購物中心逛街時,因不滿被保全要求戴口罩,竟故意向對方打噴嚏,還怒嗆對方「閉嘴」,最後被當地檢方依兩項罪嫌起訴,並於6月30日認罪,今(10日)被判處11週監禁。

根據《海峽時報》報導,長期居住在新加坡的孫姿燕(Sun Szu-Yen,音譯)於4月12日下午沒戴口罩前往某商場,一名56歲的女保全德薇卡(Devika Rani Muthu Krishnan)請她戴上口罩再進入,孫姿燕則拿出圍巾包住口鼻就想走,再度被攔竟惡意向德薇卡打了噴嚏,還亮出護照大喊「I am China! I am Taiwan!」,更在保全試圖阻攔她進一步的行為時怒嗆「Shut up! Do your work.」(閉嘴,做你的工作)。

報導提到,疑患有情緒障礙的孫姿燕,後來被新加坡檢方以「騷擾他人」及「魯莽行為危害他人生命安危」罪名起訴,並於6月30日認罪,今(10日)被判處11週監禁。

台女孫姿燕惡意向星國保全打噴嚏,今被判11週監禁(圖擷取自《海峽時報》)

