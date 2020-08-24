新加坡最大移工宿舍再爆群聚感染 4800人居家隔離等檢測

新加坡的雙溪登加宿舍再度爆出武漢肺炎群聚感染，有4800名工人收到居家隔離的通知。（歐新社）

2020-08-25 00:17:15

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡的雙溪登加宿舍（Sungei Tengah Lodge）有4800名工人在23日收到居家隔離的通知，因為該移工宿舍又再度爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染。

綜合外媒報導，雙溪登加宿舍是新加坡最大的專用宿舍，共有1萬6千名移工居住，也是新加坡最嚴重的群聚感染之一，到目前為止共有2千多個案例與該宿舍相關。今年4月9日，雙溪登加宿舍被宣布為隔離區，在7月18日解除封鎖開放，並在7月21日宣布為「完全清除感染源」，不料1個月後再次爆發群聚感染，截至週日已有58例相關病例，全都沒有症狀。

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雙溪登加宿舍有4800名工人已收到居家隔離指示。新加坡人力部與衛生部表示，發布居家通知是一項預防措施，同時他們也在確認工人的健康狀況。

人力部表示，「我們希望找到一些無感染史並且沒有感染跡象的工人，這些人可以不用待在家裡，可以去上班。」即將康復且與新的感染源沒有接觸史的工人，則可以被允許出門上班，至於那些尚未康復的案例則需要再做定期的測試。

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