又是中資！伸手保護區引眾怒 辛巴威急禁國家公園內採煤礦

辛巴威政府8日宣布，禁止在所有國家公園開採煤礦，該禁令立即生效。圖為萬蓋國家公園內的象群。（美聯社）

2020/09/09 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威政府8日宣布，禁止在所有國家公園開採煤礦，該禁令立即生效，讓先前獲得在萬蓋國家公園（Hwange National Park）開採煤礦特許權的中資公司碰壁。

綜合外媒報導，這項大轉彎政策是在環保團體施壓並於週一提出訴訟後發布，環保人士認為，萬蓋國家公園的煤炭開採活動正破壞野生動植物的棲息地，警告該公園將變成一個「滿是鑽孔、開荒、修路和地質勘測的場所」。

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辛巴威政府8日舉行內閣會議後，新聞部長穆茲萬瓦（Monica Mutsvangwa）宣布，該國所有國家公園禁止採礦，立即生效，「正採取措施立即取消准許在國家公園採礦的所有特許權」。

萬蓋國家公園是辛巴威最大的野生動物保護區，位在首都哈拉雷西北方，是超過5萬頭大象和其他瀕臨絕種動物的棲息地，例如黑犀和非洲野犬（African wild dog）。

數週前，與野生動物管理部門合作的非營利組織「Bhejane Trust」發現公園內出現一些探勘煤礦的活動。涉及其中的中非能源（Afrochine Energy）等2家中資公司代表被捕但隨後獲釋，辛巴威總統還給予了在國家公園開採煤炭的特許權。

該特許權引發各界抗議，促使辛巴威環境律師協會（ZELA）向高等法院提出訴訟，代表旅遊業的團體「探索萬蓋」（Explore Hwange）也在社群媒體表達不滿獲得多人支持。

萬蓋國家公園位在乾旱地區，近來出現有關大象因嚴重乾旱和過度擁擠而死於飢餓的消息。上週，有22頭大象死於未知的細菌感染，官方將原因歸於「數量過多和食物短缺」。

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