誰吞錢？中國稱金援1.36億美元 辛巴威堅持只得360萬美元

辛巴威14日公布預算報告指稱今年獲得中國360萬美元的援助，中國19日發聲明反駁，稱中方紀錄顯示，援助金額為1億3680萬美元，中國大使館表示，這與實際情況有很大的出入。（路透檔案照）

2019-11-20 12:10:32

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威14日公布國家預算報告，指稱今年獲得中國360萬美元的援助，中國19日發聲明反駁，稱中方紀錄顯示，援助金額為1億3680萬美元，中國大使館表示，這與實際情況有很大的出入。

綜合外媒報導，近年來中國為辛巴威重要金援國，不過，辛巴威財政部長恩庫伯（Mthuli Ncube）14日公布國家預算報告時，指辛巴威在今年1月到9月間，透過雙邊捐贈方式，獲得1.94億美元的資金，絕大部份都是來自西方國家。此外，他提到，中國提供了360萬美元（約新台幣1億900萬元），不過這個數字隨即被中國駐哈拉雷（Harare）大使館反駁「這與實際情況有很大的出入」。

請繼續往下閱讀...

中國大使館說，根據中方紀錄的數字，北京給予辛巴威的雙邊財政支持，今年1月到9 月的金額為1億3680萬美元（約新台幣41.7億元），此外，中國大使館指出，這個數字還不包括對辛巴威弱勢團體的捐贈款項。中國大使館的聲明強調，希望辛巴威政府有關部門在編列預算時，能夠對雙邊財政支持的統計數字進行全面評估，以準確地反映實際情況。

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學助理教授王宏恩轉發該篇報導，有網友就留言「這可真的是世紀大謎題：到底是哪一邊貪得比較多？」、「白紙黑字儼然成為一個流行 」、「誰被誰黑了，搞不清楚」。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，辛巴威在8月的年通脹率達到300％，為全球最高，加上乾旱引發的食物短缺，一連串的經濟問題打擊辛巴威。由於缺乏來自國際貨幣基金組織和世界銀行等貸方的資金，多年來，中國成為提供辛巴威進行水與電力等基礎建設計畫的重要金援國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法