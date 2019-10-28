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與中國建交「借錢不還」會怎樣？ 網友一面倒曝超慘下場...

索羅門群島9月宣布與台灣斷交，轉而改與中國建交，圖為示意圖。（法新社）

索羅門群島9月宣布與台灣斷交，轉而改與中國建交，圖為示意圖。（法新社）

2019-10-28 17:14:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年以金錢利誘台灣邦交國與我斷交。今（28日）有網友好奇提問中國的金援外交，該原PO網友指出，中國不會傻傻把錢送出去，而是「用借的」，那麼「如果有國家借錢不還會怎樣？」貼文引發大批網友討論，不過多數網友竟然一面倒留言回應「變成殖民地」的超慘下場。

原PO網友在「批踢踢實業坊」八卦板上發問「跟中國借錢還不了的國家會怎麼樣？」原PO網友好奇認為，有國家為了錢不惜放棄多年盟友，向中國靠攏，但「中國也不會傻傻把錢送出去，而是用借的，有借有還，如果這些國家之後還不出錢，該怎麼辦」？

貼文一出，隨即引發大批網友討論，多數網友竟意外給出同樣答案「割地賠款」，也有網友直言「變成殖民地啊」、「租借港口99年」、「機場和港口的經營權被拿走，然後解放軍進駐，變成海外基地」，更有網友表示「借的時候就知道你還不出來，目的不明顯嗎......」。

網友發問「如果跟中國借錢還不出來會怎樣？」貼文一出，隨即引起大批網友討論，多數網友一面倒表示，結局就是「割地賠款」、「變成殖民地」的超慘下場。（圖擷取自「批踢踢實業坊」八卦板）

網友發問「如果跟中國借錢還不出來會怎樣？」貼文一出，隨即引起大批網友討論，多數網友一面倒表示，結局就是「割地賠款」、「變成殖民地」的超慘下場。（圖擷取自「批踢踢實業坊」八卦板）

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