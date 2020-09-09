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    軍情動態》德國為P-3C反潛機找替代機種 傳日本P-1巡邏機出局

    德國擔心日本P-1巡邏機沒辦法在2025年拿到型別檢定證，因而將其排除在汰換候選名單之外，圖為日本P-1巡邏機。（法新社）

    德國擔心日本P-1巡邏機沒辦法在2025年拿到型別檢定證，因而將其排除在汰換候選名單之外，圖為日本P-1巡邏機。（法新社）

    2020/09/09 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕德國預計要在2035年引進下一代海上巡邏機，將P-3C反潛機全數退役，並從2025年開始提前汰換，因此德國需要臨時的巡邏機，而德方先前與日本合作積極，不過近期卻出現轉折，傳出是德國擔心日本P-1巡邏機沒辦法在2025年拿到型別檢定證（type Certificate），因此將其排除在候選名單之外。

    《Defense World》報導，由於P-3C反潛機維護費用高昂，德國與法國計畫在2035年引進下一代巡邏機，其中，德國規劃在2025年提前淘汰P-3C反潛機，並在2035年完全退役，在這期間，德國方面需要採購臨時用的巡邏機，原本名單內包含日本P-1巡邏機及波音P-8「海神式」巡邏機等，不過，近日有消息傳出，日本P-1巡邏機已不在德國的選項之中了。

    《Defense World》指出，儘管先前德方與日本雙方合作態度積極，但似乎德國的態度已悄悄出現變化，1位匿名知情人士向日本媒體透露，「德國認為，日本P-1巡邏機若要拿到型別檢定證，恐需要超過5年的時間，因而質疑對方能否在2025年做好準備」。

    因此，日本P-1巡邏機，在與波音的軍售角逐上將居於劣勢，1位知情人士透露，「德國當局已經列出數個候選廠商，其中包含了P-8巡邏機在內，而日本的P-1巡邏機則不在名單之中」，而先前日本的P-1巡邏機亦在英國及紐西蘭的軍售競爭中輸給了較便宜的P-8巡邏機。

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