恐怖...日本湖泊戲水 3人遭船隻捲入1死2重傷

日本福島縣豬苗代湖，有3人在游泳時被船隻捲入，導致1死2重傷慘劇。（圖擷自Google地圖）

2020-09-06 14:30:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島縣會津若松市的豬苗代湖，今（6日）上午11時許發生戲水意外，有5人在游泳時其中3人被船隻捲入，導致1死2重傷慘劇。

據《讀賣新聞》報導，當地消防員表示，現場有1名未滿10歲的男童漂浮在湖面上，雖緊急救出但還是回天乏術，另有1名未滿10歲男童和30來歲的女性重傷，2人皆有意識。

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