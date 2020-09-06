武漢肺炎》南韓增167例 延長、擴大首都圈「堂食禁令」

南韓防疫單位今日公告，5日增加167例確診。圖為首爾一間星巴克，該店配合防疫禁令禁止內用，店內呈現空空如也的狀態。（彭博）

2020-09-06 11:40:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓受「愛第一教會」案與光化門集會案等集體感染案影響，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情還在延燒；據南韓防疫單位今日公告，5日增加167例確診，為連續第4日保持在200例以下。然而，境內各地仍有小規模集體感染案發生，相關病例數還在增加，南韓政府因此延長首都圈加強版防疫措施至13日，並將於7日起擴大「堂食禁令」範圍至連鎖糕點店、刨冰店等。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓5日新增167例確診病例、1例死亡病例，累計確診病例數達2萬1177例，累計死亡病例達334例。5日為連續第4日單日新增病例維持在200例以下，其中仍以本土病例為主，佔新增病例中的152例，出現在首都圈部分病例則分別是首爾市63例、京畿道45例、仁川市9例。

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截至5日中午12時統計，「愛第一教會」案相關病例較昨日增加4例，累計1156例，8月15日光化門廣場集會相關病例則增37例，累計510例。除此之外，南韓各地集體感染案持續發酵，首爾銅雀區一信用卡發行公司、首爾峨山醫院、仁川百樂達斯城酒店等地都發生小規模集體感染事件。

境外輸入則有15，例其中4例為入境檢疫過程確診，11例為入境後隔離期確診；病例來源地分別是菲律賓6例、美國2例，孟加拉、哈薩克、印尼、印度、泰國、土耳其和墨西哥各1例。

儘管連續4日數字穩定居於200以下，但南韓防疫單位警告，現仍未到放鬆警戒時刻，各地小規模集體感染事件不斷，疫情復燃風險猶存。南韓8月30日起實施首都圈加強版防疫措施，餐廳、酒吧從晚間9時至次日淩晨5時禁止內用，連鎖咖啡店內不分時間段均禁止內用；南韓政府宣布，相關規定將延長至本月13日，禁止內用的實施範圍也將於明日起擴大至連鎖糕點店、刨冰店等。

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