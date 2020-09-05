習近平國師爆性騷星國最高學府女職員 警方「嚴肅警告」

習近平「經濟國師」之一的鄭永年，被指控在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾2名女職員。其中一起經調查後，被警方「嚴肅警告」。（圖翻攝自維基百科）

2020-09-05 13:30:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上個月24日召集9名經濟學者舉行會議，習近平的經濟智囊團隊首度曝光。不料，「經濟國師」之一、58歲的香港中文大學深圳分校講座教授鄭永年被指控在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾2名女職員，其中一起經過新加坡警方調查後，已向鄭永年發出「嚴肅警告」，但鄭永年否認一切指控，並稱警方的警告「沒有構成罪責或事實的裁斷」。

綜合媒體報導，1名新加坡國立大學東亞研究所女職員上個月在Twitter發文表示，自己在2018年5月進入東亞研究所工作的第一個月就被所長鄭永年性騷擾。由於擔心對工作不利，經過一年的掙扎，她於去年5月報警，警方在今年5月完成調查，並對鄭永年發出「涉及猥褻罪行的警告」。

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女職員還指控，東亞研究所一直包庇鄭永年的惡行，不但漠視她的投訴，甚至在警方結束調查後，反過來向她發出「溫和警告」（soft warning），勸她不要接近同樣被騷擾的女同事，而她在社群媒體上發文後，才發現有多名受害者。

而星國警方發言人3日證實，曾在去年5月13日，接獲有關鄭永年於2018年5月30日非禮一女子的報案。警方調查後諮詢總檢察署的意見，在今年4月23日給予鄭永年「嚴肅警告」；校方4日也說知道前所長鄭永年涉及2起被指非禮的事件，鄭永年也正為其中收到「嚴肅警告」的性騷事件，接受內部調查，但結果尚未出爐，並說鄭永年已向東亞研究所和新加坡國立大學請辭，並獲准休假至本月下旬合約期滿為止。

對此，鄭永年昨晚透過伊萊雅士事務所（Harry Elias Partnership）的代表律師許廷芳發表聲明，他斷然否認所有性騷擾的指控，並稱新加坡警察部隊發出的警告，「並沒有構成罪責或事實的裁斷」，也強調自己是「為了可以專注所喜好的研究工作，他決定接受新職務，才辭去東亞研究所所長一職」，和性騷擾投訴絕無關係。

受害女職員在Twitter說出自己遭遇後，其他稱曾被鄭永年騷擾的網友紛紛站出。（圖翻攝自Twitter）

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