中國小學誤裝「紫外線燈」狂照5小時 上百學生皮膚、眼睛灼傷恐失明

中國一小學爆校方誤讓超過130名學生暴露在「紫外線燈」下5個多小時，使多人眼睛、皮膚灼燒。（圖翻攝自微博）

2020-09-05 11:52:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，防疫方法齊出，但使用方式不對，反造成更大的傷害。中國浙江省杭州市一所小學爆誤開消毒用的「紫外線燈」長達5個多小時，使100多名學生皮膚、眼睛灼傷，甚至有學生眼帶血絲、眼角膜脫落，最嚴重恐怕因此失明，而校方不僅延誤就醫還將責任推到水電工身上，引發輿論。

綜合中媒報導，中國浙江省杭州市星橋第一小學1日爆出，3個班共超過130名學生，在教室內被「紫外線燈」照射5小時以上，多名學生眼睛與皮膚嚴重灼傷，除了眼睛發紅腫脹、睜不開外，部分學生就醫後發現罹患光照性眼炎、眼角膜脫落，還有人皮膚被「烤焦」發黑脫皮。

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校方解釋，事發當天早上學校停電，校工檢查時誤把教室內的紫外線燈開關打開，忘記關上，使學生從上午9時便暴露在強光下，直到下午最後一堂課才有人發現紫外線燈沒關，當下已有多名學生感到不適，雖老師全程在場卻完全沒發現異狀，「曾有學生詢問過燈光的問題，老師也說不清楚，說是新教室可能裝了氛圍燈」。

多名家長氣炸，怒指控學校疏失，並說事發當天接到學校通知，表示將晚半小時放學，家長趕到現場才發現孩子們坐在學校醫務室內冷敷眼部，校方這時才告知是紫外線燈照射引起，「但學校完全沒有說要送孩子到醫院檢查，直到晚上6時，學校才連絡醫院，讓家長自行帶孩子就醫」。

對此，網友也氣憤表示，「3個班級都誤開不像意外呀，這是第一天裝沒用明白吧」、「五個多小時老師都沒發現嗎」、「淨做些表面功夫又不好好告知老師」、「校方在忙著想辦法逃避責任」、「這要是在國外可以告到學校破產」。

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