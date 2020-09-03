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    不顧疫情禁令 尼泊爾佛教遊行變成警民衝突

    受到武漢肺炎疫情影響，尼泊爾當局實施封鎖禁令，並試圖阻止今日在勒利德布爾舉行的拉托馬欽德拉納特佛教遊行，導致警民衝突。（美聯社）

    受到武漢肺炎疫情影響，尼泊爾當局實施封鎖禁令，並試圖阻止今日在勒利德布爾舉行的拉托馬欽德拉納特佛教遊行，導致警民衝突。（美聯社）

    2020-09-03 23:17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，尼泊爾當局實施封鎖禁令，並試圖阻止今（3）日在勒利德布爾（Lalitpur）舉行的拉托馬欽德拉納特（Rato Machindranath）佛教遊行，導致警民衝突。

    根據《The Kathmandu Post》報導，參與佛教遊行的民眾，無視警方禁令，迫使警方使用水槍和催淚瓦斯驅散群眾。根據勒利德布爾警察局局長拉伊（Teka Prasad Rai）表示，大約有800人群聚在戰車旁，警察在試圖阻止群眾拉動戰車時發生衝突，拉伊說，「由於人數過多，警察無法控制群眾，所以我們尋求了尼泊爾軍隊的協助。」

    勒利德布爾地區由於武漢肺炎案例持續增加，已在昨（2）日將該地區的禁令延續一周。根據警方表示，今日凌晨已有少數人聚集，保安人員試圖阻止他們靠近，但到了下午聚集的人越來越多。目前情勢已受到控制，但相關當局正在考慮是否將戰車拉回原本的位置，或是向前移動。

    拉托馬欽德拉納特佛教遊行本來計畫在今年的4月24日舉辦，但尼泊爾自從3月後就處於封鎖狀態，遊行無法舉行，主辦人馬哈里揚（Chandra Maharjan）表示，目前正在討論今年是否繼續遊行，而關於今天所發生的衝突事件，他表示「我們不是今天那些人，我們也不認識那些人。」

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