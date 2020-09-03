澳洲漢堡王推「Big Jack」 麥當勞怒告侵權

2020-09-03 20:47:43

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖速食店2大巨頭為漢堡名稱互槓！漢堡王（Burger King）的澳洲分公司推出一款漢堡「大傑克」（Big Jack）後，遭麥當勞控告侵犯商標。

綜合外媒報導，麥當勞在8月28日向澳洲聯邦法院提交的訴訟文件稱，漢堡王的澳洲特許經營商「飢餓傑克」（Hungry Jack's）在7月推出了一款雙層漢堡，組成和外觀與大麥克漢堡（Big Mac）相似。

麥登勞控飢餓傑克「故意採用或模仿」大麥克的「獨特外觀和組成」，以及其成分和廣告口號，「兩個全牛肉餡餅，特製醬，生菜，起司，酸黃瓜，洋蔥和芝麻麵包」（two all-beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions – on a sesame seed bun）。

麥當勞也指控飢餓傑克「無敵大傑克」（Mega Jack，暫譯）抄襲4層牛肉組成的「無敵大麥克」（Mega Mac）。要求法院取消飢餓傑克擁有的2個商標，稱它們「很可能會讓人受騙或引起混亂」。

許多網友也發現兩者有明顯的相似之處，其中一名推特網友Gino說，「Big Jack = Big Mac！調皮調皮！」

麥當勞澳洲的女發言人表示，由於此事已提交到法院，不便發表評論。飢餓傑克暫未收到任何法律文件，目前也不會發表評論。

據當地媒體稱，麥當勞計畫向飢餓傑克求償，並要求對方銷毀所有「促銷用品」，包括實體和電子廣告。

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