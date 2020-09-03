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    軍情動態》波音交付首架MH-47G直升機 美國陸軍戰力再提升

    波音公司週二（1日）宣佈，首架新一代運輸直升機MH-47G契努克運輸直升機已如期交付美國特戰司令部，圖為波音CH-47運輸直升機。（歐新社）

    波音公司週二（1日）宣佈，首架新一代運輸直升機MH-47G契努克運輸直升機已如期交付美國特戰司令部，圖為波音CH-47運輸直升機。（歐新社）

    2020-09-03 09:55:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國飛機製造商「波音（Boeing）」公司週二（1日）宣佈，已向美國特戰司令部交付首架MH-47G契努克運輸直升機，為契努克直升機發展計畫邁出重要一步，預計能提升部隊的整體表現，讓美國特戰部隊能在未來戰場上更適應各項任務。

    《Defence Blog》報導，波音公司週二（1日）宣佈，首架新一代運輸直升機MH-47G契努克運輸直升機已如期交付美國特戰司令部，是美國陸軍24架訂單中的其中1架。H-47契努克發展計畫負責人安迪（Andy Builta）說，「交付成功為契努克計畫跨出重要的一步」。

    《Defence Blog》指出，他補充提及，「新的契努克直升機將會顯著提升美國特種部隊的能力，讓其適應更具極端挑戰性的任務，同時也能夠讓他們在未來的戰場上完成這些任務」。據了解，美國陸軍7月底再向波音下訂額外的9架，預計最終將採購69架。

    波音目前還有23架MH-47G契努克運輸直升機在等待交付當中，而MH-47G契努克運輸直升機為CH-47運輸直升機的衍生版本，能夠在惡劣環境執行任務，採用最新設計的旋翼，改進操作系統，改善結構設機，讓MG-47G契努克運輸直升機能夠提升部隊整體性表現，更有效率，並且具有通用性。

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