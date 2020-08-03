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    軍情動態》美國陸軍再買9架MH-47G直升機 預計向波音採購69架

    美國陸軍向波音採購9架MH-47G契努克運輸直升機，預計最後將採購69架，圖為波音H-47直升機。（擷取自波音公司官網）

    美國陸軍向波音採購9架MH-47G契努克運輸直升機，預計最後將採購69架，圖為波音H-47直升機。（擷取自波音公司官網）

    2020-08-03 12:02:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國飛機製造商「波音公司（Boeing）」近期獲美國陸軍價值近新台幣76.7億元合約，為其打造9架MH-47G契努克運輸直升機。包含這筆訂單在內，美國陸軍已採購24架，預計美國陸軍最後將為美國陸軍特種作戰航空司令部採購69架MH-47G契努克運輸直升機。

    綜合外媒報導，美國國防部7月31日宣佈，與波音簽署2.65億美元（約為新台幣76.7億元）合約，為美國陸軍特種作戰航空司令部採購9架MH-47G契努克運輸直升機，波音目前已獲得美國陸軍24架G型契努克運輸直升機訂單，預計美國陸軍最後將採購69架。

    外媒指出，美國陸軍最初規劃為現役部隊採購473架F型契努克運輸直升機，不過美軍在2020財政年度預算中打消這個念頭，改成僅為特種作戰部隊購買最新型契努克運輸直升機，而美國陸軍取消全面汰換的決定，是為了以後有空間購買2架全新直升機，將具備遠程攻擊能力及攻擊偵察任務能力。

    除此之外，美國國會也一直反對473架F型契努克運輸直升機的採購計畫。這次是波音公司第3次獲得美國陸軍採購MH-47G契努克運輸直升機的訂單，前2次分別為2018年及2019年。MH-47G契努克運輸直升機為CH-47運輸直升機的衍生版本，能夠在惡劣環境執行任務，採用最新設計的旋翼，改進操作系統，並增加載重。

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