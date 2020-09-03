德控俄異議領袖遭神經毒劑謀殺 歐盟、北約齊譴責

俄羅斯反對黨領袖納瓦尼日前在機上中毒昏迷多日，德國政府2日也證實，經檢測納瓦尼確實是中了諾維喬克，德國總理梅克爾指控納瓦尼是遭「企圖謀殺」。歐盟、北約也陸續提出強烈譴責。（美聯社）

2020-09-03 07:35:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）日前在機上中毒昏迷多日，之後傳出是遭蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）襲擊，德國政府2日也證實，經檢測納瓦尼確實是中了諾維喬克，德國總理梅克爾認為納瓦尼是遭「企圖謀殺」，歐盟對此也表達最強烈譴責。不過俄方聲稱德方說法無事實根據，且不滿德國公開資料的方式。

綜合媒體報導，俄羅斯反對派領袖、44歲的納瓦尼上月20日從西伯利亞搭機要飛往莫斯科途中突然病倒，之後傳出疑似被下毒，俄國政府方面雖聲稱沒有發現納瓦爾尼中毒的證據，並稱指控不實，不過德國總理梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）本月2日聲明，德國軍方的特殊實驗室進行檢測後，有明確的證據證明納瓦尼是中了諾維喬克，且是遭俄國當局以化學神經毒劑進行攻擊，德國政府對此以最強烈態度譴責。德國總理梅克爾也指納瓦尼是遭「謀殺」，目的則是滅口。

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賽柏特也提到，會將調查結果通知歐盟及北約夥伴，並將根據俄方的回應，與夥伴討論出適切的共同回應。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）隨後也批評，對納瓦尼下毒的做法「卑鄙且懦弱」，強調下毒者及幕後黑手應被繩之以法。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也表示，歐盟對此予以最強烈譴責，並強調在任何情況下都完全不能接受使用化學武器，並指此舉違反國際法，敦促俄方展開透明調查。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也表示該起事件「令人震驚」，並要求俄方對此進行妥善調查。

針對相關指控及譴責，俄方則持續反駁稱，德國的說法無事實根據，並對德國公開的方式表達不滿，俄方還稱已經準備好「全面配合」德國，以及交換有關此案的資料。

俄羅斯反對黨領袖納瓦尼日前在機上中毒昏迷多日，德國政府2日也證實，經檢測納瓦尼確實是中了諾維喬克，德國總理梅克爾指控納瓦尼是遭「企圖謀殺」。（路透）

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