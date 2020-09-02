又是「諾維喬克」 納瓦尼與2018年俄諜命案中同款神經毒劑

納瓦尼2019年7月在莫斯科一場示威活動上發表談話。（美聯社檔案照）

2020-09-02 23:38:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑似遭下毒案，德國政府2日表示，根據檢測結果，納瓦尼是中了神經毒劑「諾維喬克」（Novichok），與2018年俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭毒殺案所用毒劑相同。

德國總理梅克爾的發言人賽柏特（Steffen Seibert）聲明，德國軍方的特殊實驗室依照為納瓦尼治療的柏林夏里特醫院要求，進行檢測，現在結果顯示「毫無疑問證明是來自諾維喬克集團的化學神經毒劑」，「納瓦尼是在俄羅斯以化學神經毒劑進行的攻擊行動受害者，此事令人驚愕」。賽柏特說，「德國政府以最強烈態度譴責這起攻擊」。

請繼續往下閱讀...

強烈批評俄羅斯總統普廷的納瓦尼，上月20日從西伯利亞搭機要飛往莫斯科途中，在飛機上突然身體不適被緊急送醫，兩天後轉送至柏林夏里特醫院，上週該院醫師說，初步檢驗指向納瓦尼被下毒。

2018年俄羅斯雙面諜斯克里帕爾在英國遭毒殺事件，當時英國政府也查出是被人使用「諾維喬克」，並已起訴兩名被指控是俄羅斯軍事情報局（GRU）幹員的俄羅斯人。

毒性比VX神經毒劑或沙林毒氣高出5到10倍

諾維喬克是1970至80年代的冷戰末期，由前蘇聯研發的第四代化學武器，毒性據信比VX神經毒劑或沙林毒氣高出5到10倍，更危險、複雜及難以辨認，是世界上最致命的化學武器之一。

賽柏特說，德國政府將向歐盟、北大西洋公約組織（NATO）夥伴知會此檢驗結果，會商依照俄羅斯的回應，採取「適當共同回應」。柏林當局也會聯絡「禁止化學武器公約組織」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法