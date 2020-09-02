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    俄反對派納瓦尼中毒 德政府：遭神經毒劑「諾維喬克」毒害

    德國政府表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）遭到蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」毒害。（歐新社）

    德國政府表示，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）遭到蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」毒害。（歐新社）

    2020-09-02 22:48:55

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府今（2）日援引最新檢測結果指出，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭到蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）襲擊。

    《美聯社》報導，納瓦尼是對俄國總統普廷（Vladimir Putin）批評最猛烈的人士之一，上月20日在搭機從西伯利亞飛往莫斯科時突然身體不適，飛機緊急降落後，他被送往西伯利亞鄂木斯克（Omsk）一家醫院。

    上月22日，納瓦尼被轉送到德國柏林的醫院接受治療，上週該院醫生表示，經初步檢查，發現納瓦尼確有中毒跡象。在他體內驗出「膽鹼酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors），這種物質可用於神經毒劑。

    德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞伯特（Steffen Seibert）今日發聲明指出，德國一家特殊軍事醫院的檢測結果顯示，「毫無疑問，化學毒劑來自諾維喬克組群（Novichok group）」

    塞伯特說，納瓦尼遭到俄國化學神經毒劑攻擊，德國政府強烈譴責這種襲擊。

    前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal），2018年3月在英國西南部大城索爾茲伯里遭到神經毒劑攻擊，英國當局也認定2人是遭「諾維喬克」（Novichok）攻擊。

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