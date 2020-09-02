軍情動態》中國擴軍威脅南海 美部署長程轟炸機「迅速打擊」

2020-09-02 09:00:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國近期在南海皆動作頻頻，路透社分析指出，美國在川普政府對北京發動外交戰同時，美國國防部藉由部署全副武裝的長程轟炸機來反擊北京對中國周邊海域的控制意圖。

根據《路透》報導，自今年1月下旬以來，美國B-1B和B-52轟炸機已經在南海、東海及日本海在內的東亞主要海域上執行了約20次飛行任務，軍事專家認為，這些任務的目的是為了發出一個清楚的訊息，就是美國可以隨時從遙遠的基地威脅中國艦隊及陸地目標，而不用在中國飛彈範圍內移動美軍寶貴的航空母艦等水面艦艇。

報導指出，為了應對中國日益增長的軍事力量，美國國防部將一些「古老」的武器和最新武器結合，將冷戰時期的轟炸機和新型飛彈相結合。B1-B轟炸機於1986年首次服役，B-52機隊中最新的一架還是在甘迺迪政府期間製造，但兩者皆可以攜帶大量現代精密彈藥，例如一架B-1B可以攜帶24枚新型遠程反艦飛彈，該飛彈自2018年開始服役，可以打擊遠達600公里的目標。

美國空軍退役中將、華府智庫「米契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）表示：「一架B-1在一天內可載運的武器酬載量等同於一個航艦戰鬥群，在危機發生時，轟炸機可以迅速進行部署，船艦可能得花上幾週才能就定位，但使用轟炸機的話，能在數小時內作出反應。」但德普圖拉強調：「沒有人願意與中國發生衝突。」

美軍太平洋空軍發言人佩雷茲（Veronica Perez）指出，美國空軍已加強對轟炸機任務的宣傳，確保華府對盟國及合作夥伴作出的「穩定且自由開放的印太區域」承諾。

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