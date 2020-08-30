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    軍情動態》代號天空聯盟 美軍6架B-52轟炸機飛越北約30國領空

    美軍28日展開天空聯盟（Allied Sky）行動，出動6架B-52H轟炸機飛越北約30國的領空。B-52H示意圖。（路透）

    美軍28日展開天空聯盟（Allied Sky）行動，出動6架B-52H轟炸機飛越北約30國的領空。B-52H示意圖。（路透）

    2020-08-30 14:25:04

    〔即時新聞／綜合報導〕霸氣！美國空軍28日展開天空聯盟（Allied Sky）行動，出動6架B-52H轟炸機飛越北約30國的領空，一路上還有20個北約國家的軍機陸續伴飛，強化美國與盟友的協同作戰能力。

    北大西洋公約組織新聞稿指出，4架來自美國北達科他州米諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第五轟炸聯隊的B-52，於8月22日就飛抵歐洲待命，並在執行天空聯盟任務前和挪威F-16、F-35進行演習；另有2架B-52則負責飛過北美的北約盟國。

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，美軍轟炸機在1天之內飛越所有30個北約國家，代表了美國對北約的堅定承諾以及盟軍的團結一致，同時還增強北約共同應對任何挑戰的能力，有助於北大西洋公約組織履行使命，亦即阻止侵略、預防衝突和維護和平。

    過程中有20個北約國家派出軍機和美軍轟炸機一起飛行，分別為比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、土耳其和英國，估計各國一共出動了80架次飛機。

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