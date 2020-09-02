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    王毅嗆報復捷克 斯洛伐克總統：中國威脅不能接受

    斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）表示，不能接受中國對捷克的威脅，斯洛伐克將與捷克站在一起。（路透資料照）

    斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）表示，不能接受中國對捷克的威脅，斯洛伐克將與捷克站在一起。（路透資料照）

    2020-09-02 08:07:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅在訪歐途中威脅訪台的捷克參院議長韋德齊一事在歐洲引發不滿，除了德國外長與歐盟對外事務部批評王毅的言論外，斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）也表示，不能接受中國對捷克的威脅，斯洛伐克將與捷克站在一起。

    卡普托娃在推特上指出，斯洛伐克與捷克在站在一起，歐盟與中國關係是建立在對話和相互尊重的基礎上，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。

    針對王毅對捷克的威脅，德國外長馬斯以歐盟輪值主席國外長的身分指出，歐盟成員國在外交政策肩並肩，用互相尊重的態度對待國際上的夥伴，反之也應如此，「不能用威脅」。

    歐洲聯盟執行委員會對外事務部也表示，不樂見此種外交語言，另表示歐盟與中國在各事務持續討論，包括台灣及香港議題。

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