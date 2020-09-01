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    南韓武肺重症患者爆增11倍 實習醫罷工醫療員短缺

    南韓爆發第2波武漢肺炎疫情，命危或重症患者暴增11倍。圖為南韓實習醫生在醫院外罷工。（歐新社）

    南韓爆發第2波武漢肺炎疫情，命危或重症患者暴增11倍。圖為南韓實習醫生在醫院外罷工。（歐新社）

    2020-09-01 22:10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓爆發第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，命危或重症患者暴增11倍，衛生部門今（1）日稱，由於不滿醫學院擴招計畫的實習醫生持續罷工，正面臨治療重症患者的醫療人員短缺。

    綜合韓媒報導，在過去2週，隨著新一波疫情擴及首都首爾和週邊地區後，命危和重症患者人數快增增長，8月18日僅有9人，但到週一午夜已增至104人，其中5分之4為容易感染的60歲以上族群，引發病床可能短缺的擔憂。

    衛生部官員在記者會上說，命危或重症患者人數比週增加了1倍以上，目前僅9張重症患者病床可供立即使用，並稱由於實習醫生拒絕治療患者，難以確保有專業醫療人員照顧。

    數千名在綜合醫院工作的實習醫生在上月21日起開始罷工，抗議政府擴大醫學院入學名額的醫療改革計畫。南韓政府已擱置該計畫，但醫生們持續罷工，要求政府完全取消計畫。

    根據南韓反貪腐及國民權益委員會（Anti-corruption and Civil Rights Commission）今日公布的民調結果，超過一半民眾支持政府增加醫生人數的計畫，但有10分之9的醫生反對。

    南韓衛生部門曾估計，到9月初，該國將有130名重症患者，政府計畫在9月14日增加40張病床，將病情較輕的患者轉移到其他病房，確保重症患者有更多的空間。

    南韓在出現首例確診的7個月後，染疫人數超過2萬人，根據官方統計，今日新增235例，累計2萬182例。死亡人數維持324人。

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