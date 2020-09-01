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    軍情動態》環太平洋軍演落幕 飛彈擊沉靶船畫面震撼曝光

    美國太平洋艦隊在臉書釋出「擊沉靶船」影片。（圖擷取自U.S. Pacific Fleet 臉書粉絲專頁）

    美國太平洋艦隊在臉書釋出「擊沉靶船」影片。（圖擷取自U.S. Pacific Fleet 臉書粉絲專頁）

    2020-09-01 13:16:48

    〔即時新聞／綜合報導〕由美國所主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）於8月31日結束，美國太平洋艦隊在臉書釋出30日在演習中所進行的「擊沉靶船演習」（SINKEX）影片，影片中可看到有至少3枚飛彈擊中靶船。

    美國太平洋艦隊指出，在演習中擔任靶船的是從1969年服役至1994年間的兩棲運輸艦「達勒姆號」（LKA 114），在實施實彈演習前，靶船須嚴格遵守美國國家環境保護局（EPA）規定，船身皆會歷經嚴格的清潔過程，盡可能將船上各種化學材料及廢棄物拆除，燃油儲存槽中的燃油也會全數清理乾淨，並規定在演習後至少要沉入1828公尺的海底，距離陸地則至少要有50海里（約92公里），藉此避免人類及海洋生物不在演習期間遭受波及。

    「達勒姆號」就定位後，被至少3枚飛彈擊中後，船身隨即冒出滾滾濃煙。環太平洋演習第一特遣隊指揮官、澳洲皇家海軍上尉海伊（Phillipa Hay）表示，模擬實彈訓練是演習中的重要關鍵，尤其擊沉靶船是測試武器系統最實際的方式。

    此次環太平洋軍演受到武漢肺炎疫情影響，演習規模較以往大幅縮減，共有10個國家、22艘水面艦艇和5300名士兵參與，並將軍演範圍侷限在夏威夷群島海預，盡可能減少陸上人員，藉此降低接觸風險，保護參與人員與夏威夷民眾的健康安全。

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