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    首頁　>　國際

    民調：美現役軍人對川普競選連任支持度低

    2020-09-01 03:28:02

    〔中央社〕今天公布的最新民調結果顯示，美國現役軍人只有37.4%支持川普總統競選連任，43.1%支持川普的民主黨籍對手拜登（Joe Biden）。

    由美國「軍事時報」（Military Times）和雪城大學（Syracuse University）退伍軍人與軍眷研究所（Institute for Veterans and Military Families）進行的這項民調顯示，受調者對川普觀感不佳，有42%強烈反對川普，只有38%認同共和黨籍的川普。

    川普在這項民調的支持率較2019年12月的上次調查滑落，當時他還有42%支持率。

    針對1018人進行的這項民調，時間在民主與共和兩黨近來召開全國代表大會之前。兩黨都在全代會陳述選民應支持各自候選人的理由。

    川普曾誇耀軍人對他高度支持，並吹捧自己增加了國防預算，不過這都因他和國防部領導階層經常爭執而打了折扣，包括他2019年12月將人望頗高的前國防部長馬提斯（Jim Mattis）革職，同時他與現任部長艾斯培（Mark Esper）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）也有政策衝突。

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