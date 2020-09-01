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    首頁　>　國際

    梅莎颱風逼近冲繩 日氣象廳籲防暴風釀災

    2020-09-01 00:37:04

    〔中央社〕今年第9號颱風梅莎逼近冲繩（琉球），冲繩本島部分地區今晚已進入暴風圈。日本氣象廳說，梅莎將帶來非常強勁的風，可能吹倒房舍，呼籲民眾要嚴防具破壞性的暴風。

    日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，風力強勁的梅莎颱風今晚11時（台灣時間10時）在冲繩縣那霸市的西南110公里海上以每小時20公里的速度往北北西方前進。

    梅莎颱風的中心氣壓950百帕，中心附近最大風速每秒45公尺、瞬間最大陣風每秒60公尺，中心半徑185公里以內颳風速每秒20公尺以上的暴風。

    冲繩本島部分地區、宮古島地區目前已進入暴風圈。晚間10時半過後，渡嘉敷島觀測到最大瞬間風速每秒41.2公尺。晚間11時許，南城市觀測到瞬間最大陣風風速每秒40.5公尺、那霸市觀測每秒39.7公尺。

    日本TBS電視台報導，風力強勁的梅莎逼近，冲繩本島的部分地區已進入暴風圈，梅莎可能摧毀屋舍，日本氣象廳呼籲民眾要嚴防具破壞性的暴風。

    冲繩縣已有33市町村開設避難所（收容中心），自治體的職員忙著安排這些民眾並且必須注意做好2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）的防疫工作。

    日本氣象廳預測，梅莎到明天（9月1日）持續發威，冲繩地區瞬間最大陣風風速可能達到每秒70公尺，如此強風速可能出現屋舍被摧毀、汽車被吹翻等危險情況。2年前9月侵襲大阪的燕子颱風，當時觀測到的瞬間最大陣風風速每秒58.1公尺，許多屋舍屋頂被強風吹走、汽車被吹翻等，造成嚴重災害。

    梅莎通過冲繩之後，持續北上，到了9月2、3日很可能逼近九州地區。日本氣象廳呼籲民眾嚴防颱風。（編輯：張佑之）

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