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    日自民黨總裁選舉 菅義偉獲派系支持穩佔優勢

    日本自民黨總裁選舉預定在九月十四日舉行，菅義偉（見圖）已獲複數的派系支持佔有優勢地位。（彭博）

    日本自民黨總裁選舉預定在九月十四日舉行，菅義偉（見圖）已獲複數的派系支持佔有優勢地位。（彭博）

    2020-08-31 21:35:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京三十一日報導〕日本自民黨總裁選舉預定在九月十四日舉行，有意出馬的人選也將在明天黨總務會召開後抵定，目前浮上檯面的人選依舊以官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄及前幹事長石破茂為主，不過菅義偉已獲複數的派系支持佔有優勢地位，岸田陷於苦戰，二度競逐黨魁敗北的石破雖然勝算不大，但三度出馬的意志頗為堅定。

    自民黨今天決定總裁選舉預定九月八日公告，十四日投開票。總務會將於一日決定選舉方式，綜合日媒報導，在幹事長二階俊博的主導下，總裁將由兩院議員總會選出，亦即不進行黨員投票，由國會議員三九四票和都道府縣代表一四一票，共五三五票投票，這將有利於掌握派系支持的候選人。

    自民黨內主要派系，包括首相安倍晉三所屬的細田派有九十八人、副首相麻生太郎領軍的麻生派有五十四人、外相茂木敏充所屬的竹下派五十四人、幹事長二階俊博領軍二階派四十七人、岸田文雄所屬的岸田派四十七人、石破茂領軍石破派十九人，菅義偉雖無派系但掌握約三十人的盟友，其他還有前幹事長石原伸晃所屬的石原派十一人等。

    菅義偉有意出馬的消息在昨天傳出後，各派系的態度也趨於明朗，目前已有二階派表態支持，麻生派呼聲高的防衛相河野太郎今天傳出將不會出馬，顯示麻生派挺菅的態度已確定，細田派今天開會決定交由會長細田博之全權決定，該派所屬前文科相下村博文和自民黨幹事長代理稻田朋美，原本都表態有意參選，但今天也先後打退堂鼓，細田博之今天還與竹下派大老青木幹雄進行會談，兩大派系將聯手挺菅。石原派的大老山崎拓雖傾向支持石破，但派系內部較支持菅義偉，一日將開會做出決定。

    除了複數派系表態挺菅義偉，今天傍晚也傳出黨內年輕議員將要求菅義偉直接出馬，佔有極高的優勢，部分日媒也分析，原本無意坐大位菅義偉突然改變心意，若無絕對的勝算不會輕言出馬。

    岸田這兩天密集拜會各派系尋求支持，但從情勢來看處於劣勢，石破也同樣處於劣勢，派系內傳出有人反對他三度出馬，不過石破自認在各家媒體民調支持度均高居首位，應該藉此凸顯黨員參與選舉的不滿心聲，石破派今天開會後，傳出石派參選意願堅定。

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