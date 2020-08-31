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    Errr...上海又傳台灣移入病例 國台辦竟要民進黨負責任

    傳出上海出現3例來自台灣武漢肺炎移入病例，國台辦發言人馬曉光（見圖）今（31）日表示，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任」。（中央社資料照）

    傳出上海出現3例來自台灣武漢肺炎移入病例，國台辦發言人馬曉光（見圖）今（31）日表示，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任」。（中央社資料照）

    2020-08-31 20:51:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市30日通報3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，其中一例來自台灣，我中央流行疫情指揮中心隨後指出，這名病患月初才從美國到台灣，很有可能是在美國就已被感染。中國國台辦發言人馬曉光今（31）日表示，「我們奉勸民進黨當局切實負起責任」。

    上海市衛健委昨再次通報一例來自台灣輸入性武漢肺炎確診病例，稱是自8月19日、24日後通報的第3例，但我國疫情指揮中心發言人莊人祥30日指出，這名病患約20多歲，從2006年起就常住美國，本月4日回到台灣，居家檢疫14天、自主健康管理7天都沒有相關症狀。

    莊人祥說，從這名病患的雙抗體IgG、IgM都是陽性，就代表至少感染超過3週以上，加上PCR檢驗的Ct值為35，很有可能是在美國就被感染武漢肺炎了。

    國台辦發言人馬曉光今日則稱，上海接連出現3例自台灣輸入性武漢肺炎確診病例。頻率之高，引起兩岸輿論高度關注，引發兩岸民眾對台方疫情防控情況的擔憂，「台灣疫情防控還有多大漏洞，還有多少實際感染者」，這些涉及台灣同胞身體健康和生命安全的問題是不容忽視的。

    馬曉光宣稱，「疫情防控涉及民眾生命和健康福祉，任何玩忽和虛假都會使民眾付出代價。我們奉勸民進黨當局切實負起責任，以專業態度處理疫情防控，阻斷病毒傳播鏈。台灣民眾生命健康不是兒戲，更不應是政治粉飾的犧牲品」。

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