反制中國 《金融時報》：美將公布雷根「對台六項保證」更多細節

英媒指出，美國政府將公布更多對台「六項保證」的細節。（路透檔案照）

2020-08-31 16:58:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》（FT）31日報導，隨著中國提升對台灣的武力威脅，美國國防專家、前任官員及國會內部，出現更多要求華府針對是否在兩岸衝突時馳援台灣，做出明確承諾。對此，華府決定在當地時間31日公布1982年雷根總統時代確立之對台灣「六項保證」（Six Assurances）的更多細節，以反制北京。

據報導，美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）指出，台灣對美國在亞洲的利益非常重要，對台灣做出更清楚的承諾是具有高價值的，在軍事上尤其重要，「我們最好悄悄但堅定地表明，我們會有效地捍衛台灣，並讓中國了解這點。」

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2名美國官員向FT透露，華府內部已針對「戰略模糊」的傳統政策進行討論，有意進一步清楚表明對台灣的安全承諾，以及台灣對美國利益的重要性。其中之一是，一旦北京持續升高對台武力威脅，華府將認定北京違反其尋求兩岸和平解方的承諾，但會迴避讓北京藉口攻擊台灣的舉動。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深亞洲事務顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指出，解密對台「六項保證」將會「凸顯美台雙邊關係的重要性，並傳達美國是捍衛台灣安全的可靠夥伴的訊號」。她也直言，此舉「絕對會激怒北京」，但這不代表美方捨棄「一個中國政策」。

其他觀察人士表示，中國近幾個月的侵略行為，包括與印度在邊界衝突、侵犯台海中線、頻繁在南海軍演等，都顯示美方希望透過武力威懾北京是失敗的。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學者、前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，若我們（美國）擔心中國國家主席習近平「統一台灣」的路線無法改變，我們就必須提高透明度，提供更具體、堅定的對台安全承諾。

他補充道，在過去的一年半載裡，不論是新疆、香港或產業政策，美方似乎在任何事上都無法震懾中國國家主席習近平，這對美方帶來真正的挑戰，「戰略模糊政策僅在能夠成功震懾中國時才算成功。」

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