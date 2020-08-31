反擊中國滲透學術機構 澳洲國會展開徹查

澳洲總理莫里森表示，澳洲今後處理中國議題上，仍將保持「戒急行穩」，儘管面對經濟脅迫也絕不出賣國家主權和安全，這是澳洲一貫政策。（歐新社）

2020-08-31 17:51:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲媒體踢爆，中國政府以豐厚薪水和福利，積極招募澳洲頂尖科學家參與高科技的秘密研發計畫，還要求相關研究必須在中國獲得專利，且有義務遵守中國法律。對此，澳洲國會將就學術機構與中國祕密協議展開徹查！

據澳洲第一大報《澳洲人報》（The Australian）日前披露，有數十名澳洲全國各地的一流大學頂尖科學家獲聘加入中國引進海外高級人才的「千人計畫」。美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）稱中國這項人才招募為威脅國家安全的經濟間諜活動。

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該報調查發現，在許多情況下，澳洲學者名列在中國專利申請書中，他們任教的大學卻不知情。

千人計畫鎖定的全球學者，有些可能是軍事領域研究的人才，進而引發中國政府將其發明和技術濫用於軍事發展甚至研發武器的風險。

澳洲國會情報及安全委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）獲悉調查結果後，要求國會展開調查。內政部長達頓（Peter Dutton）30日致函海斯迪，概述了對外國干預大學領域進行的廣泛調查的職權範圍。

這項調查將不僅檢查澳洲大學，而且還將檢查所有公共資助的研究和津貼，是否存在違反國家利益將知識和技術轉移到外國權力機構。

澳洲總理莫里森在31日刊出的訪談中強調，澳洲今後處理中國議題上，仍將保持「戒急行穩」，儘管面對經濟脅迫也絕不出賣國家主權和安全，這是澳洲一貫政策。

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