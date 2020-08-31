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    軍情動態》俄軍逾50艘軍艦在白令海軍演 俄海軍總司令：有史以來最大

    俄國海軍在白令海大舉軍演。圖為瓦良格號。（美聯社）

    俄國海軍在白令海大舉軍演。圖為瓦良格號。（美聯社）

    2020-08-31 10:20:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍近期在阿拉斯加附近的白令海海域進行大規模軍演，有超過50艘軍艦與40架飛機參與軍演，俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）指出，這是俄軍有史以來在該海域進行如此大規模的演習。

    根據《美聯社》報導，近年來俄羅斯軍方在極圈內建造了許多設施，並改建機場跑道，部署更多防空資源，葉夫梅諾夫指出，此次軍演中進行多次導彈試射操演，俄軍正在建立力量，藉此確保北極地區的經濟發展。針對軍演何時展開及何時結束，俄羅斯軍方則沒有明確給出答案

    參與軍演的俄羅斯太平洋艦隊指出，包括奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艇、瓦良格號巡洋艦都在演習中向白令海上的一個標靶射擊巡弋飛彈。另外，部署在楚科奇半島的俄軍陸基P-800「縞瑪瑙」飛彈也朝白令海進行試射。

    而隨著俄軍演習進行，美軍同時也仍在進行環太平洋軍演，美軍上週四在阿拉斯加附近發現了一艘俄羅斯潛艦浮出水面，美國北方司令部發言人比爾·劉易斯（Bill Lewis）當時指出，美國北方司令部密切監視該潛艦動向。另外，美國北方司令部也在上週四派出F-22戰鬥機攔截接近阿拉斯加的兩架俄軍Tu-142海上巡邏機。

    瓦良格號發射導彈。（美聯社）

    瓦良格號發射導彈。（美聯社）

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