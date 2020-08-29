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    軍情動態》向美國RIMPAC演習表態？俄潛艦在白令海峽浮上海面

    美國主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）正如火如荼地進行，俄羅斯奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦鄂木斯克號卻在此時浮出白令海峽海面，似乎是在向美國表態。圖為同為奧斯卡級的潛艦。（美聯社）

    美國主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）正如火如荼地進行，俄羅斯奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦鄂木斯克號卻在此時浮出白令海峽海面，似乎是在向美國表態。圖為同為奧斯卡級的潛艦。（美聯社）

    2020-08-29 15:38:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）正如火如荼地進行，預計在31日結束，孰料俄羅斯奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦鄂木斯克號卻在阿拉斯加附近的白令海峽浮上海面，似乎是在向美國表態。

    《The Drive》報導，就在美國環太平洋軍事演習展開的同時，俄羅斯也在太平洋舉行了史上最大規模的海軍演習，並聲稱鄂木斯克號潛艦浮出水面只是例行程序，但依舊被認為是在針對美國。

    美國北方司令部（NORTHCOM）表示，當時美軍也在阿拉斯加附近的國際海域監視未經指定的潛艇活動，當鄂木斯克號出現在海面上時他們已準備好提供協助，因為潛艦浮出海面可能是遇到緊急狀況，但現場一點事故的跡象都沒有。

    美國潛艦資深人員阿米克（Aaron Amick）指出，假如潛艇內沒有人員傷亡等意外，那麼鄂木斯克號浮上來顯然是俄羅斯在向美軍發出信號，叫囂俄國海軍就在這裡。

    奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦在艦體兩側各有一排發射器，可搭配P-700花崗石反艦巡弋飛彈，另有4組533毫米魚雷管足以發射重型魚雷，同時還可配備RPK-6 Vodopad反潛飛彈。

    俄羅斯白令海實彈演習共有50餘艘船艦參加，除了鄂木斯克號曾發射飛彈之外，光榮級飛彈巡洋艦瓦良格號也至少射出了一枚P-1000超音速反艦飛彈，另一艘未被確定的軍艦或潛艦也擊發了P-800縞瑪瑙巡航反艦飛彈。

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